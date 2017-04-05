CLIQZ Browser, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir internet tarayıcısıdır. Gelişmiş özelliklerle donatılan tarayıcı ile aradığınız bilgilere saniyeler içerisinde ulaşabiliyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda tercih edebileceğiniz alternatif bir internet tarayıcısı olan CLIQZ Browser, saniyeler içerisinde işlerinizi halletmenizi sağlıyor. Kişisel verilerinizi güvende tutan tarayıcı ile bir kaç tık sonra aradığınız bilgiye erişmiş oluyorsunuz. Güvenli ve özel arama yapma imkanına da sahip sunan CLIQZ Browser, internette gezindiğiniz sıradaki verileri hiçbir şekilde tutmayabiliyor. Şifreleme ve anti kimlik avı gibi özelliklere de sahip olan tarayıcı ile bilgileriniz tamamen güvende oluyor. Google Chrome'a alternatif olarak tercih edebileceğiniz CLIQZ Browser, hoş tasarımı ve kolay menüleriyle de dikkat çekiyor.

Sahip olduğu hizmetlerle kullanıcılarını mutlu eden CLIQZ Browser, gelişmiş arama motoru sayesinde aradığınız bilgilere saniyeler içeriinde ulaşmanızı sağlıyor. Milyonlarca sonucu kullanıcıya sunmak yerine en alakalı sonuçları kullanıcılara sunan CLIQZ Browser, akllı sistemleriyle de gönülleri fethediyor. Yol ve hava durumu, borsa, uçak bileti gibi bilgilere erişmek için ise tek yapmanız gereken arama bölümüne yazmak.

CLIQZ Browser'ı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.