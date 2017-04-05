CLIQZ Browser, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz harika bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Hoş menüleri ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken CLIQZ Browser, tercih edebileceğiniz bir tarayıcıdır.

Hızlı, güvenli ve kolay bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkan CLIQZ Browser, saniyeler içerisinde aradığınıza erişmenizi sağlayan bir tarayıcıdır. Verilerinizi güvende tutmayı başaran hızlı bir tarayıcı olan CLIQZ Browser, gelişmiş sistemleri ve akıllı özellikleriyle dikkat çekiyor. Güvenliği bir hayli ön planda tutan tarayıcı ile kişisel bilgileriniz güvende oluyor. Kimlik avı ve şifreleme özelliğiyle de dikkatleri çeken CLIQZ Browser, kolay menüleriyle işlerinizi bir hayli kolaylaştırıyor. Kullanıcı dostu özellikleri ve gelişmiş arama motoruyla aradığnız bilgilere saniyeler içerisinde erişebiliyorsunuz. Güvenli ve özel arama yapma imkanına da sahip sunan CLIQZ Browser, internette gezindiğiniz sıradaki verileri hiçbir şekilde tutmayabiliyor.

Sahip olduğu hizmetlerle kullanıcılarını mutlu eden CLIQZ Browser, milyonlarca sonucu kullanıcıya sunmak yerine en alakalı sonuçları kullanıcılara sunuyor. Ayrıca yol ve hava durumu, borsa, uçak bileti gibi bilgilere erişmek için ise tek yapmanız gereken arama bölümüne yazmak.

CLIQZ Browser'ı iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.