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CLIQZ Browser
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CLIQZ Browser

(Mac)
CLIQZ Browser İndir Hemen İndir

95 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
CLIQZ Browser
CLIQZ Browser
CLIQZ Browser
CLIQZ Browser
CLIQZ Browser

Güvenli, hızlı ve kullanışlı bir internet tarayıcısı

Murat İşçi Son güncelleme 12 dakika önce

CLIQZ Browser, Mac bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz harika bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkıyor. Hoş tasarımı ve yenilikçi özelikleriyle dikkat çeken CLIQZ Browser, pek çok işinizi kolaylaştırıyor.

Almanya merkezli olarak geliştirilen açık kaynaklı bir internet tarayıcısı olan CLIQZ Browser, bilgisayarlarınızda tercih edebileceğiniz hızlı ve güvenli bir alternatif internet tarayıcısıdır. Kullanıcı dostu özellikleriyle karşımıza çıkan tarayıcı, zamandan tasarruf etmeyi sağlayacak pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Akıllı sistemlerle de donatılan CLIQZ Browser, web sitelerini ziyaret etmeye gerek duymadan pek çok işinizi saniyeler içerisinde halletmenize ve aradığınız bilgilere ulaşmanıza yardımcı oluyor. Güvenliği ön planda tutan tarayıcı, bilgilerinizin yabancıların eline geçmemesi için de özel çaba gösteriyor. Şifreleme ve kimlik avı özellikleriyle kendinizi güvende hissedebiliyorsunuz. 

Hoş tasarıma sahip olan CLIQZ Browser, basit menüleri ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların tercih edebileceği alternatif bir internet tarayıcısıdır. Ayrıca tarayıcı, sizinle ilgili bazı bilgileri kendi yapısında tutarak bir dahaki gelişinizde aradığınızı tam olarak size vermeyi de sağlıyor. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz CLIQZ Browser, gereksiz sayfaları görmezden gelip sizin aradığınıza kelimeyle en alakalı 3 sonucu sizlere veriyor. Böylece işleriniz de daha hızlı gerçekleşiyor. Ayrıca tarayıcı bünyesinde dahili reklam engelleyici de yer alıyor.

CLIQZ Browser'ı ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Mac OS X 10.9
Üretici:
Cliqz GmbH

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