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CNN, VR Haber Servisini Duyurdu

CNN VR

Dünyanın en çok takip edilen haber merkezlerinden CNN, bugün yaptığı açıklama ile herkese açık şekilde VR haberleri paylaşacağı yeni platformu duyurdu. CNNVR ile birlikte birçok farklı şehirden, 360 derece haber seyretmenin mümkün olacağı söylendi. 

CNN yöneticilerinden Jason Farkas, televizyon ve dijitalden sonra bunun habercilik için üçüncü aşama olduğunun altını çizdi. Ayrıca Farkas, yeni uygulamaları ile birlikte, kullanıcılarına daha önce görülmemiş bir deneyim sunmayı amaçladıklarını da belirtti. 12 farklı şehirdeki muhaberlerin çektiği görüntülerin 360 derece ve VR destekli olacağını belirten CNN, böylece buradalarda yaşanan olaylara dair ayrıntıları bilgiler edinebileceğimizi de belirtmiş oldu. 

Yayınlanan VR destekli videolar, hemen aşağıda bulableceğiniz CNN uygulamasının CNNVR başlıklı bölümünden kolayca erişilebilecek. Bu uygulamalar Samsung GearVR, Google Daydream ve Oculus Rift gibi VR başlıkları ile de uyumlu olacaklar. Böylece VR başlık ile haber izlemek isteyenler, kolayca bu görüntülere ulaşabilecek ve ücretsiz şekilde VR içerikleri edinebilecekler. Böylece haber okuyucuları, The Huffington Post, Economist ve The New York Times gibi daha önce Vr uygulamalarını yayınlayan haber merkezlerinden sonra CNN için de böylesine bir avantaj yakalamış olacaklar. 

İndir
CNN Android
CNN Android Android İçin Haber Uygulaması

İndir77.2 MB
CNN iOS
CNN iOS iOS İçin Haber Uygulaması

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Yazar: - 08.03.2017

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