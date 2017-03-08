CNN Breaking US & World News, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışan bir haber uygulamasıdır.

Amerika'nın en büyük haber merkezlerinin başında gelen CNN, ülkemizde de CNN Türk adıyla Türkçe haberler sunarken,İngilizce dilinde ABD'ye ve dünyaya dair haberler sunmaya devam ediyor. Tam zamanlı habercilik kavramını dünyaya tanıtan ve her ükede bulundurduğu muhabirleri ile haberlere anında ulaşan CNN, farklı haber formatlarıyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Özellikle uygulamaya eklenen son özelliklerden biri olan 360 videolar, her kullanıcı için başka bir deneyim vaat ediyor.

CNNVR ile birlikte Dünya'nın 12 farklı şehrinde bulunan muhabirlerden gelen VR destekli görüntüler, uygulamanın üzerinden anında izlenebiliyor. Böylece izlediğiniz haberin gerçekten içindeymişsiniz gibi hissedebiliyor ve o anı sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz.