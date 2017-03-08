?     Geri Bildirim
CNN
TamindirMobilHaber Ve DergiCNN - Android İçin Haber Uygulaması

CNN

CNN İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
CNN
CNN
CNN
CNN
CNN

Haberlerinizi onlarca farklı formatta okuyun!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 14 dakika önce

CNN Breaking US & World News, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışan bir haber uygulamasıdır. 

Amerika'nın en büyük haber merkezlerinin başında gelen CNN, ülkemizde de CNN Türk adıyla Türkçe haberler sunarken,İngilizce dilinde ABD'ye ve dünyaya dair haberler sunmaya devam ediyor. Tam zamanlı habercilik kavramını dünyaya tanıtan ve her ükede bulundurduğu muhabirleri ile haberlere anında ulaşan CNN, farklı haber formatlarıyla da dikkatleri çekmeyi başarıyor. Özellikle uygulamaya eklenen son özelliklerden biri olan 360 videolar, her kullanıcı için başka bir deneyim vaat ediyor.

CNNVR ile birlikte Dünya'nın 12 farklı şehrinde bulunan muhabirlerden gelen VR destekli görüntüler, uygulamanın üzerinden anında izlenebiliyor. Böylece izlediğiniz haberin gerçekten içindeymişsiniz gibi hissedebiliyor ve o anı sonuna kadar yaşayabiliyorsunuz. 

CNN için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
CNN Interactive Group
CNN QR Kodu Okutarak İndir

Haber ve Dergi Popülerleri

  1. Lig TV
    Lig TVAndroid İçin Lig TV Uygulaması
  2. MYNET Haber Gündem
    MYNET Haber GündemAndroid için MYNET Haber Gündem Uygulaması
  3. Google Haberler ve Hava Durumu
    Google Haberler ve Hava DurumuAndroid için Haber Ve Hava Durumu Uygulaması
  4. MSN
    MSNAndroid için MSN Uygulaması
  5. Tüm Gazeteler
    Tüm GazetelerAndroid için Gazete Okuma Uygulaması