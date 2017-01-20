?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaÇocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne Tutuklandı

Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne Tutuklandı

Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yaptı!

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşanan bir çocuk istismarı olayı, istismarı gerçekleştiren annenin Facebook üzerinden canlı yayın yapması sonucu ortaya çıktı. Bu ayın başında gerçekleşen olayda 18 yaşındaki Shayla Rudolph adlı anne kendi çocuğunu koli bandıyla duvara bantlayıp hareketsiz hale getirdikten sonra ağzını da bantlayarak konuşmasını ve çığlık atmasını da engelledi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi genç anne küçük yaşta çocuğunun duvara bantlanmış haldeki görüntüsünü sosyal medyada paylaşmak için Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

Yapılan canlı yayına denk gelen bir kişinin yetkililere haber vermesi üzerine durum ortaya çıkmış ve olay yerel bir televizyon kanalının ilgisini çekmiş. Shayla Rudolph'un evine bir muhabir gönderen kanalın röportaj isteği genç anne tarafından reddedilmiş. Olayın haber kanallarına yansımasından sonra Çocuk Hizmetleri yetkilileri evi ziyaret etmiş ve sonrasında Shayla Rudolph tutuklanmış.

Shayla Rudolph canlı yayın sonrasında yaptığı açıklamada ebeveynlerin çocuklarına bağırmak zorunda olmadıklarını söylüyor. Rudolph'un diğer sözleri ise şu şekilde:

"Çocuklarınız etrafta koştururken ve etrafı dağıtırken temizlik yapamıyor musunuz? Onları duvara bantlayın. Çocuklarınız etrafta koşturuyor diye yemek yapamıyor musunuz? Onları duvara bantlayın. "

Canlı yayın esnasında küçük çocuk ağlamaktayken annenin yaptığı diyalog ise şu şekilde:

"Dünyanın en iyi annesine sahipsin. Beni daha fazla bant yapıştırmak zorunda bırakma. Şimdi yerine otur. Olduğun yerden televizyonu görebilirsin. "

Yetkililer çocuğun yaklaşık 15 dakika boyunca duvarda bantlı kaldığını açıklıyorlar. Olay sonucunda istismar kurbanı çocuk koruma altına alındı.

Polis Arabası Çaldı, Takip Edilirken Facebook’tan Canlı Yayın Yaptı

Facebook Oyun Canlı Yayını Nasıl Yapılır

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.01.2017

Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne Tutuklandı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar Büyüdü Oyun Endüstrisi Geçen Yıl 30.4 Milyar Dolar Büyüdü ABD oyun endüstrisi 2016 yılında, 2015'in başından itibaren 30.4 Milyar dolar kazandı. Oyun endüstrisi için kazançlı bir yıl olan 2016, aynı…
Samsung Galaxy S8 Resmen Onaylandı Samsung Galaxy S8 Resmen OnaylandıAylardır Samsung Galaxy S8 sızıntıları ile dolu bir gündem takip ediyoruz. Tüm bu haberler Samsung Galaxy S8'in neredeyse "uğrunda ölünecek"… Cortana, Android telefonların Kilit Ekranı Oluyor Cortana, Android telefonların Kilit Ekranı OluyorMicrosoft'un sanal asistanı Cortana, Android telefonların kilit ekranı olacak. Türkiye'de henüz servis veremeyen Cortana, Android ve iOS telefonlarda…
YouTube'un Yeni Yükleme Animasyonu Devreye Girdi Samsung, Android 7.0 Nougat Güncellemesi Alacak Cihazları Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ

Tamindir E-Bülten