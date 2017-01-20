Çocuğunu Duvara Bantlayarak Canlı Yayın Yapan Anne Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşanan bir çocuk istismarı olayı, istismarı gerçekleştiren annenin Facebook üzerinden canlı yayın yapması sonucu ortaya çıktı. Bu ayın başında gerçekleşen olayda 18 yaşındaki Shayla Rudolph adlı anne kendi çocuğunu koli bandıyla duvara bantlayıp hareketsiz hale getirdikten sonra ağzını da bantlayarak konuşmasını ve çığlık atmasını da engelledi. Bütün bunlar yetmezmiş gibi genç anne küçük yaşta çocuğunun duvara bantlanmış haldeki görüntüsünü sosyal medyada paylaşmak için Facebook üzerinden canlı yayın yaptı.

Yapılan canlı yayına denk gelen bir kişinin yetkililere haber vermesi üzerine durum ortaya çıkmış ve olay yerel bir televizyon kanalının ilgisini çekmiş. Shayla Rudolph'un evine bir muhabir gönderen kanalın röportaj isteği genç anne tarafından reddedilmiş. Olayın haber kanallarına yansımasından sonra Çocuk Hizmetleri yetkilileri evi ziyaret etmiş ve sonrasında Shayla Rudolph tutuklanmış.

Shayla Rudolph canlı yayın sonrasında yaptığı açıklamada ebeveynlerin çocuklarına bağırmak zorunda olmadıklarını söylüyor. Rudolph'un diğer sözleri ise şu şekilde:

"Çocuklarınız etrafta koştururken ve etrafı dağıtırken temizlik yapamıyor musunuz? Onları duvara bantlayın. Çocuklarınız etrafta koşturuyor diye yemek yapamıyor musunuz? Onları duvara bantlayın. "

Canlı yayın esnasında küçük çocuk ağlamaktayken annenin yaptığı diyalog ise şu şekilde:

"Dünyanın en iyi annesine sahipsin. Beni daha fazla bant yapıştırmak zorunda bırakma. Şimdi yerine otur. Olduğun yerden televizyonu görebilirsin. "

Yetkililer çocuğun yaklaşık 15 dakika boyunca duvarda bantlı kaldığını açıklıyorlar. Olay sonucunda istismar kurbanı çocuk koruma altına alındı.

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