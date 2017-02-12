Çocuklar İçin Hazırlanan Sosyal Medya Platformu 'LEGO Life' Hizmete Girdi

İnterneti kötü amaçlı kullanarak diğer kullanıcılara zarar vermek isteyen kişilerin de sonu bir türlü gelmeyecek. Özellikle çocuklar bu sorunla oldukça sık karşılaşıyorlar. Dev oyuncak firması LEGO, çocukları kanatlarının altına aldı ve onlara özel bir sosyal platform olan LEGO Life'ı hayata geçirdi.

Çocukların hayal güçlerine güç katan oyuncaklardan en uzun ömürlüsü olan LEGO, sadece çocukların kullanabileceği yeni sosyal ağı LEGO Life ’ı duyurdu. LEGO Life, 13 yaş altındakiler için tasarlandı. Platform, Instagram benzeri bir yapıya sahip.

LEGO bu servisiyle, çocukların Legolarla oluşturdukları yapıtların fotoğraflarını LEGO Life sosyal platformunda paylaşmasını sağlayacak. Böylece çocuklar yaratıcılıklarını, sanal aleme de taşıyabilecek, birbirlerinden ilham alabilecekler. LEGO internetin tehlikelerini de es geçmiyor. Bu yüzden güvenlik gereği kendi isimlerini kullanamayacak olan LEGO Life kullanıcıları, uygulama tarafından oluşturulan rastgele isimler taşıyacaklar. Uygulamayı kullanmak isteyen çocuklar, sadece ebeveynlerinin e-posta adresleriyle platforma üye olabilecekler böylece aileler olumsuz durumlardan hemen haberdar olabilecekler.

LEGO Life sosyal platformu henüz çok yaygın değil. An itibarıyla İngiltere, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Danimarka, Avusturya ve İsviçre hizmet veriyor. Yani şimdilik İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde kullanılabiliyor. LEGO Life'a Türkiye üzerinden ulaşmak henüz mümkün değil. Ancak küresel çapta bir üne sahip LEGO'nun çok kısa zamanda her ülkeye yayılacağı da konuşuluyor.

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