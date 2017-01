Çocuklar Koşun! My Talking Hank Yayınlandı Hemen İndirin!

Evde çocuğu olup, My Talking Tom’u tanımayan yoktur herhalde. Neredeyse uygulama mağazalarının emektarı My Talking Tom’a tam 7 sene sonar bir arkadaş geldi. İşte My Talking Hank.

Yapımcısı Outfit 7’nin iftihar sebebi olan My Talking Tom tam 5 milyar indirmeye ulaşınca firma yeni oyunu My Talking Hank’i tanıttı. iOS ve Android için yayınlanan My Talkin Hank, başrolünde matrak fotoğrafçı Hank karakteri var. My Talking Hank Hawai de geçiyor ve bir önceki oyun Tom ile birçok açıdan farklı bir kurguya sahip. Sanal bebek kuğusuna sahip olan Hank’i oyuncular besleyip, bir bebek gibi büyütebiliyorlar. Bu arada adanın farklı bölgelerinden hayvanları da fotoğraflamasını sağlıyorlar.

Son derece eğitici bir oyun olan My Talking Hank, çocuklara sorumluluk duygusu yüklediği gibi, görev bilinci de aşılıyor. Bu arada birçok hayvanı da tanıyarak öğrenmesini sağlıyor.

Ücretsiz sunulan My Talking Hank, uygulama içi satın almalardan faydalanıyor, gelir modelini böyle oluşturmuş. Bakalım Hank, eski halefi Tom kadar başarılı olabilecek mi?