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Çocuklar Koşun! My Talking Hank Yayınlandı Hemen İndirin!

my talking hank

Evde çocuğu olup, My Talking Tom’u tanımayan yoktur herhalde. Neredeyse uygulama mağazalarının emektarı My Talking Tom’a tam 7 sene sonar bir arkadaş geldi. İşte My Talking Hank.

Yapımcısı Outfit 7’nin iftihar sebebi olan My Talking Tom tam 5 milyar indirmeye ulaşınca firma yeni oyunu My Talking Hank’i tanıttı. iOS ve Android için yayınlanan My Talkin Hank, başrolünde matrak fotoğrafçı Hank karakteri var. My Talking Hank Hawai de geçiyor ve bir önceki oyun Tom ile birçok açıdan farklı bir kurguya sahip. Sanal bebek kuğusuna sahip olan Hank’i oyuncular besleyip, bir bebek gibi büyütebiliyorlar. Bu arada adanın farklı bölgelerinden hayvanları da fotoğraflamasını sağlıyorlar.

Son derece eğitici bir oyun olan My Talking Hank, çocuklara sorumluluk duygusu yüklediği gibi, görev bilinci de aşılıyor. Bu arada birçok hayvanı da tanıyarak öğrenmesini sağlıyor.

Ücretsiz sunulan My Talking Hank, uygulama içi satın almalardan faydalanıyor, gelir modelini böyle oluşturmuş. Bakalım Hank, eski halefi Tom kadar başarılı olabilecek mi?

İndir
My Talking Hank Android
My Talking Hank Android Android İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu

İndir279 MB
My Talking Hank iOS
My Talking Hank iOS iPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu

İndir
My Talking Tom Android
My Talking Tom Android Android İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu

İndir250 MB
My Talking Tom iOS
My Talking Tom iOS iPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu

İndir
My Talking Angela Android
My Talking Angela Android Android için Evcil Hayvan Bakma Oyunu

İndir83.3 MB
My Talking Angela iOS
My Talking Angela iOS iPhone ve iPad için Evcil Hayvan Bakma Oyunu

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Yazar: - 13.01.2017

Çocuklar Koşun! My Talking Hank Yayınlandı Hemen İndirin! İçin Yorum Yaz

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