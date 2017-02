COD: Infinite Warfare Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Zaman zaman karşımıza çıkan Steam Hafta Sonu Fırsatı kampanyaları dahilinde birbirinden güzel oyunları kısa bir süreliğine ücretsiz olarak oynayabilme imkanı buluyoruz. Bu hafta sonu da COD serisinin son oyunu Call of Duty: Infinite Warfare hafta sonu boyunca ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek. Hatırlanacağı üzere FPS oyunlarının en önemli serilerinden olan Call of Duty serisinin son oyunu Infinite Warfare geçtiğimiz sene Kasım ayında çıkış yapmıştı. Oyunun senaryo modundaki oyuncu kadrosunda Game of Thrones dizisindeki Lord Commander Jon Snow rolüyle tanıdığımız Kit Harington gibi ünlü isimler bulunuyordu. Fakat bu bile Call of Duty: Infinite Warfare'in kötü kullanıcı yorumları almasına engel olamamıştı.

Oyuncular Call of Duty serisiyle ilk tanıştıklarında 2. Dünya Savaşı'nda çarpışıyorlardı. Sonradan Modern Warfare oyunlarıyla günümüze gelmiştik. Bu oyunlar Call of Duty serisinin zirve yaptığı oyunlardı. Fakat serinin son oyunlarıyla birlikte gelecek ve bilim kurgu teması üzerinde durulmuştu. Bu da oyuncu kitlesi tarafından büyük tepki çekmişti. Buna bağlı olarak Call of Duty: Infinite Warfare duyuru videosu YouTube tarihinin en çok dislike alan videoları arasına girmişti. Steam üzerinde de oyun çoğunlukla olumsuz yorum almış durumda.

Call of Duty: Infinite Warfare'in yorumları ve kullanıcı görüşleri kötü olsa da oyun halen piyasadaki en kaliteli FPS oyunları arasında. Eğer oyunu oynayarak nasıl olduğuna kendiniz karar vermek isterseniz bu fırsatı kaçırmayın. Bu bağlantıyı kullanarak Call of Duty: Infinite Warfare'in Steam sayfasına giderek oyunu indirmeye başlayabilirsiniz:

Call Of Duty: Infinite Warfare İncelemesi