Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olan Cog! ile reflekslerinizi test edebiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Farklı mekaniklere sahip olan oyunda işiniz oldukça zor.

Zor bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Cog!'da küçük bir topu ilerletmeye çalışıyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Oyunu ister dikey isterseniz de yatay şekilde oynayabiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Farklı mekaniklere sahip bir oyun olarak dikkat çeken Cog!'un oynanışı oldukça basittir. Gayet basit bir tasarımı ve oynanışı bulunan oyunu metroda, otobüste ya da arabada zevkle oynayabilirsiniz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunun tasarımı da oldukça şık görünüyor. Dinlendirici müzikleri ve şık tasarımıyla Cog! mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Ayrıca oyunda zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Dünya çapında bir liderlik tablosuna sahip olan oyunda işiniz oldukça zor. Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan bu oyunu mutlaka denemelisiniz.

Cog! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.