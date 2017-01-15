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Cog!
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Cog!

(iOS)
Cog! İndir Hemen İndir

55.6 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cog!
Cog!
Cog!
Cog!
Cog!

Farklı mekanikleri ve dinlendirici etkisiyle zevkli bir beceri oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Cog!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda çarkların içerisinde ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Zorlu bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Cog!, farklı mekanikleri ve basit kontrolleriyle oldukça ilgi çekici bir oyundur. Oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda küçük bir topu ilerletmeye çalışıyor ve engellere takılmadan ilerliyorsunuz. Reflekslerinizi test edebileceğiniz bir oyun olan Cog!'u mutlaka denemelisiniz. Dinlendirici müzilkleri ve şık tasarımıyla Cog! oldukça dikkat çekiyor. Bağımlılık yapıcı bir kurgusu bulunan Cog!'u sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeye çalışıyor ve sonsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu nedenle zevkli ve eğlenceli bir oyundur. Bu tarz oyunları seven biriyseniz bu oyun tam size göre.

Cog! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Kevin Loughran
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