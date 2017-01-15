Cog!(iOS)
Farklı mekanikleri ve dinlendirici etkisiyle zevkli bir beceri oyunu
Cog!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Oyunda çarkların içerisinde ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.
Zorlu bir beceri oyunu olarak dikkatimizi çeken Cog!, farklı mekanikleri ve basit kontrolleriyle oldukça ilgi çekici bir oyundur. Oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Oyunda küçük bir topu ilerletmeye çalışıyor ve engellere takılmadan ilerliyorsunuz. Reflekslerinizi test edebileceğiniz bir oyun olan Cog!'u mutlaka denemelisiniz. Dinlendirici müzilkleri ve şık tasarımıyla Cog! oldukça dikkat çekiyor. Bağımlılık yapıcı bir kurgusu bulunan Cog!'u sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda zorlu görevlerin de üstesinden gelmeye çalışıyor ve sonsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Bu nedenle zevkli ve eğlenceli bir oyundur. Bu tarz oyunları seven biriyseniz bu oyun tam size göre.
Cog! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Kevin Loughran
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Cog! Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı