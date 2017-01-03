'Çocuğunuzu İnternetle Yalnız Bırakmayın Yoksa Terör Örgütleri Kaçırır'

Manşetteki bu söylem İstanbul Üniversitesi HAYEF Dekanı Prof. Dr. İrfan Başkurt’a ait. Başkurt, "Akıllı telefonlar var, internet var, kapıyı kilitliyor seni almıyor odasına. Çocukları şu anda internet, bilgisayar yetiştiriyor. O zaman DEAŞ, meaş çıkıyor sizi alıp götürüyor." dedi.

Eğitici, öğretmen ve aile olarak öğrenciye bir ideal veremediklerini savunan Prof. Dr. Başkurt, ailelerin evlerde farklı mahallere dönüştüğünü savunuyor. Ailelerin artık evlerde birlikte kahvaltı bile yapmadığını anlatan Prof. Başkurt, her odada bir televizyon bulunduğunu, çocukların odasına, kapıyı çalmadan girilemediğini söyleyerek bu durumun çocukları depresyona ve farklı arayışlara itebileceğini de ifade ediyor.

Başkurt AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, "Özelime dokunma devri başladı. Akıllı telefonlar var, internet var. Çocuklar kapıyı kilitliyor, seni almıyor odasına. Şimdi burada bir dağılma oldu, yani aile dağıldı şu anda. Çocukları artık aileler olarak biz eğitemiyoruz, onları şu anda internet, bilgisayar yetiştiriyor. Çocuklar başı boş kalıyor. O zaman DEAŞ, meaş çıkıyor çocukları alıp götürüyor” dedi.

Gerçek önlemler ne olabilir?

Profesör bu noktada ailelerin çocuklarını yetiştirirken daha sağlıklı ve empati yoluyla kurabilecekleri aile içi eğitim seçenekleri olabileceğini aklına getirmemiş olmalı. Yukarıdaki söylem doğrultusunda interneti bir öcü gibi göstermek, doğrudan ailelerin çocuklara karşı şüpheyle yaklaşmasına sebep olabilir. Oysa internetin nasıl kullanılması gerektiğine dair ailelere de eğitim verebilecek yapılaşmalar hazırlamak, pedagoglar ve sosyologlarla ortak çalışmalar düzenlemek, interneti bir çocuk düşmanı gibi göstermekten daha kolay.

Peki, çocukları bu tür tuzaklara düşmelerinden nasıl uzaklaştırabiliriz? Sosyolog ve pedagoglar çocukların ebeveynlerinin alışkanlıklarını taklit ettiğini savunuyorlar. Çocuklar akşamları büyüklerini TV seyrederken değil de kitap okurken görmeliler. Ayrıca çocukların sınırlara da ihtiyaçları var. İnternet siteleri ve oyunları yaşlarına uygun olacak şekilde aileleri tarafından düzenlenmeli. Bu alışkanlık da sürdürülebilir olmalı. 2 yaşın altındaki çocuklar kesinlikle internet veya TV medyasına maruz bırakılmamalı. Yani mama yesinler diye önlerine iPad açılmamalı. Diğer bir önemli konu da özellikle küçük çocukların ne seyrettiğinden ne oynadığından haberdar olabilmek. Bilgisayar mutlaka salonda ve yüzü ebeveynlere dönük olmalı. Yaşı 12’den küçük çocukların odaya kapanıp bilgisayar oynamasına izin verilmemeli.

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