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Coin Master
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Coin Master

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Coin Master
Coin Master
Coin Master
Coin Master
Coin Master

Köyleri yağmalıyor ve kendi imparatorluğunuzu kurmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 34 dakika önce

Coin Master, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir imparatorluk oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zamanda yolculuk yaptığınız bir oyun olarak karşımıza çıkan Coin Master'da macera sizleri bekliyor.

Zamanda yolculuk yaparak büyülü yerlere seyahat ettiğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkan Coin Master'da Vikinglerin egemenliğini sağlamaya çalışıyorsunuz. Oyunda kendi imparatorluğunuzu yükseltmeye çalışıyor ve büyük ganimetlerin sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyor ve milyonlarca oyuncuyla mücadele edebiliyorsunuz. Oyundaki amacınız hazinenin sahibi olmak ve diğer oyuncularla mücadele ederek kendi imparatorluğunuzu kurmak. Bu nedenle stratejik kararlar almalı ve oyunda dikkatli ilerlemelisiniz. Muhteşem bir oyun olarak karşımıza çıkan Coin Master'da köyleri yağmalıyorsunuz. Zevkli zamanlar geçirip bağımlı olabileceğiniz Coin Master oyununu sakın kaçırmayın.

Coin Master oyunudaki grafikler ve seslerde oldukça kaliteli. Oyuncuya daha fazla zevk veren ses efektleri, grafik animasyonları ve daha bir sürü farklı mekanik Coin Master oyununda yer alıyor. Coin Master oyununu sakın kaçırmayın.

Coin Master oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Moon Active
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