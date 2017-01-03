Coin Master, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir imparatorluk kurma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça eğlenceli bir oyun olan Coin Master ile zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Farklı mekaniklere sahip bir oyun olarak karşımıza çıkan Coin Master, büyülü dünyasıyla oyuncuları kendine çekiyor. Renkli grafiklerin ve muhteşem ses efektlerinin yer aldığı oyunda kendi imparatorluğunuzu kurmaya çalışıyor ve rakip oyuncuların köylerini yağmalıyorsunuz. Oyunda milyonarca oyuncuyla mücadele ediyor ve stratejik kararlar alıyorsunuz. İsterseniz arkadaşlarınızla ittifak kurabilir, isterseniz de onlara meydan okuyabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan Coin Master'da Vikinglerin hüküm sürmesini sağlıyorsunuz. Ayrıca oyunda zaman yolculuğu da yapabiliyorsunuz. Mücadele gücü yüksek bir oyun olarak dikkat çeken Coin Master'da bağımlılık yaratan sahneler sizleri bekliyor.

Oyunda dikkatli ilerlemelisiniz. Zevkli zamanlar geçirip bağımlı olabileceğiniz Coin Master oyununu sakın kaçırmayın. Ayrıca oyuncuya daha fazla zevk veren ses efektleri, grafik animasyonları ve daha bir sürü farklı mekanik Coin Master oyununda yer alıyor.

Coin Master oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.