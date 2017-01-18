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Çok Yakında Netflix Yapımı Bir Türk Dizisi İzleyebiliriz

Netflix Ted Sarandos

Dünyanın en saygın online TV platformlarından biri olan Netflix’in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, gazeteci Heja Bozyel’in sorularını yanıtladı. Dizi sektöründeki gelişmelere, Netflix’in prensiplerine ve Türk dizilerine değinen Sarandos, yakında Netflix yapımı bir Türk dizisi olabileceğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere Netflix, kısa bir süre önce de Türkçe yayınlara başlamıştı.

Netflix kadrosunun işleyişine dair önemli detaylara değinen Sarandos, çalışma prensiplerinin temelinde iyi hikayeleri ve iyi hikaye anlatıcılarını bir araya getirmek olduğunu aktardı. Kaliteli hikayelerin tüm toplumlarda başarılı olabileceğinin altını çizen Sarandos: "En iyi hikâyeleri ve hikâye anlatıcıları seçiyoruz. Bizim normal kanallardan farkımız, insanların işlerine karışmadan, işlerini istedikleri gibi yapmalarını sağlamamız. İyi hikayeler evrenseldir. Ancak önemli olan o evrensel hikâyelerin dünyanın her yerindeki izleyiciye kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak.” dedi.

“Türk Dizilerini Anlamaya Çalışıyorum”

Türk dizilerini takip edip etmediği sorusu üzerine, izlenimlerinin ışığındaki tespitlerini aktaran Sarandos: "Şimdilik sadece Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum. Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahneler var. Bunun neden bu kadar çekici olduğunu anlıyorum çünkü bütün oyuncular çok güzel. Yine de her dizinin bu kadar uzun olmasına aklım ermiyor." dedi. Toplumsal olayların, kitleler üzerinde bıraktığı etkileri öne çıkaran Sarandos, İran ve Meksika gibi çalkantılar yaşayan toplumları örnek göstererek "Türkiye'nin şu an yaşadıklarının 5-10 sene sonra yaratıcıları, hikâyeleri nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Büyüleyici bir değişim izleyeceğimizi düşünüyorum," dedi.

Netflix Yapımı Türk Dizisi Olabilir Mi?

Konuyla ilgili söylentiler kendine iletilince Ted Sarandos henüz böyle bir projenin oluşmadığını belirtti ancak Netflixt yapımı bir Türk dizisi için de kapıyı aralık bırakacak şu sözleri sarf etti: "Türk dizilerine özellikle önem veriyoruz çünkü Türk dizileri tam da aradığımız, istediğimiz diziler. Dünyaya hızla yayılıyorlar." Netflix İçerik Yöneticisi Ted Sarandos’un ifadelerine göre Türk dizileri, özellikle Arap ülkelerine hızla yayılan etkisiyle dikkat çekmişe benziyor. Çok yakında dizi sektöründe zirveye oynayan Netflix yapımı bir Türk dizisi gelirse de bunun sürpriz olmayacağı söylenebilir.

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Yazar: - 18.01.2017

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