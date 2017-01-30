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Collect or Die
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Collect or Die

Collect or Die İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Collect or Die
Collect or Die
Collect or Die
Collect or Die
Collect or Die

Zorlu engellerin ve tuzakların yer aldığı harika bir aksiyon oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 41 dakika önce

Collect or Die, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda zorlu engellerin ve tuzakların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu engeller ve tuzaklarla donatılmış bir halde karşımıza çıkan Collect or Die, aksiyonu bolca yaşayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda zorlu engellerin ve tuzakların arasında ilerliyor, aklınızı kullanarak çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa ve harika bir atmosfere sahip olan oyun can sıkıntınızı söküp alacak cinsten bir oyundur. Hareketli dişliler, dönen lazerler ve hareket eden platformlar arasında ilerlemeye çalışıyor ve ölmeden çıkışa ulaşıyorsunuz. Birbirinden zorlu 40 bölüme sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya da çalışıyorsunuz.

Grafik ve kontrol anlamında basit bir mekanizmaya sahip olan ancak sunduğu eğlenc bakımından zirvede duran Collect or Die oyununu mutlaka denemelisiniz. Oyunda altınları toplamaya çalışıyor ve bölümleri geçiyorsunuz. Aksiyon arayan biriyseniz bu oyun tam size göre.

Collect or Die oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Super Smith Bros LTD
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