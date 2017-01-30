Collect or Die, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda zorlu engellerin ve tuzakların üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Zorlu engeller ve tuzaklarla donatılmış bir halde karşımıza çıkan Collect or Die, aksiyonu bolca yaşayabileceğiniz bir oyundur. Oyunda zorlu engellerin ve tuzakların arasında ilerliyor, aklınızı kullanarak çıkış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışa ve harika bir atmosfere sahip olan oyun can sıkıntınızı söküp alacak cinsten bir oyundur. Hareketli dişliler, dönen lazerler ve hareket eden platformlar arasında ilerlemeye çalışıyor ve ölmeden çıkışa ulaşıyorsunuz. Birbirinden zorlu 40 bölüme sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya da çalışıyorsunuz.

Grafik ve kontrol anlamında basit bir mekanizmaya sahip olan ancak sunduğu eğlenc bakımından zirvede duran Collect or Die oyununu mutlaka denemelisiniz. Oyunda altınları toplamaya çalışıyor ve bölümleri geçiyorsunuz. Aksiyon arayan biriyseniz bu oyun tam size göre.

Collect or Die oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.