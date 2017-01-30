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Collect or Die
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Collect or Die

(iOS)
Collect or Die İndir Hemen İndir

78.5 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Collect or Die
Collect or Die
Collect or Die
Collect or Die
Collect or Die

Zorlu engeller ve platformlar arasında ilerleyerek altınları topluyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Collect or Die, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir platform oyunudur. Zorlu bir oyun olarak karşımıza çıkan Collect or Die'da altınları toplamaya çalışıyorsunuz.

Aksiyon dolu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkan Collect or Die'da altınları toplamaya çalışıyoruz. Özenle yerleştirilmiş engelleri ve tuzakları aşmaya çalışıyor aynı zamanda da yolunuza çıkan altınları toplamaya çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu 40 bölüme sahip olan oyunda farklı zorluk seviyeleri de yer alıyor. Can sıkıntınızı söküp alabilecek bir oyun olan Collect or Die ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Hareket eden dişlilier, dönen lazerler ve yerinde duramayan platformlar sizleri bekliyor.

Basit bir oynanışa sahip olan ve harika bir zevk veren oyunda işinizin çok zor olduğunu söyleyebilirim. Oyunda altınları toplamak için aklınızı kullanarak ilerlemeli ve ufak bulmacaları çözmelisiniz. Altınların hepsini toplamalı ve liderlik tablosunda da üst sıralara tırmanmalısınız. Collect or Die oyununu sakın kaçırmayın.

Collect or Die oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve sonrası
Üretici:
Super Smith Bros LTD
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