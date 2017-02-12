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Colorfly
TamindirMobilEğlenceColorfly - Android Için Boyama Kitabı Uygulaması

Colorfly

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Colorfly
Colorfly
Colorfly
Colorfly

Colorfly uygulamasının sunduğu araçlarla boyama kitaplarıyla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Colorfly uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızda boyama çalışmalarınızı keyifli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanabileceği Colorfly uygulamasında onlarca boyama sayfası sizleri bekliyor. Renk paletlerini kişiselleştirebileceğiniz ve kendi renklerinizi oluşturarak çalışmalarınızı daha da renklendirebileceğiniz uygulamada daha detaylı boyama yapabilmeniz için yakınlaştırma özelliği de sunuluyor.

İki haftada bir gelen güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen uygulamada çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak ya da arşivlemek de Colorfly uygulamasıyla mümkün hale geliyor. Eğer siz de boyama yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız Colorfly uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • İki haftada bir yeni güncelleme,
  • Kişiselleştirilmiş renk paletleri,
  • Çalışmalarınızı kaydetme ve paylaşma,
  • Detaylı çalışma için yakınlaştırma özelliği,

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Free Coloring Games
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