Colorfly
Colorfly uygulamasının sunduğu araçlarla boyama kitaplarıyla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
Colorfly uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızda boyama çalışmalarınızı keyifli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Hem çocukların hem de yetişkinlerin kullanabileceği Colorfly uygulamasında onlarca boyama sayfası sizleri bekliyor. Renk paletlerini kişiselleştirebileceğiniz ve kendi renklerinizi oluşturarak çalışmalarınızı daha da renklendirebileceğiniz uygulamada daha detaylı boyama yapabilmeniz için yakınlaştırma özelliği de sunuluyor.
İki haftada bir gelen güncellemeler sayesinde sürekli yenilenen uygulamada çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak ya da arşivlemek de Colorfly uygulamasıyla mümkün hale geliyor. Eğer siz de boyama yeteneklerinizi geliştirmek istiyorsanız Colorfly uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- İki haftada bir yeni güncelleme,
- Kişiselleştirilmiş renk paletleri,
- Çalışmalarınızı kaydetme ve paylaşma,
- Detaylı çalışma için yakınlaştırma özelliği,
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 3.0 ve üzeri
- Üretici:
- Free Coloring Games
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