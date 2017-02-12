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Coloring Book 2017
TamindirMobilEğlenceColoring Book 2017 - Android Için Boyama Kitabı Uygulaması

Coloring Book 2017

Coloring Book 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Coloring Book 2017
Coloring Book 2017
Coloring Book 2017
Coloring Book 2017
Coloring Book 2017

Coloring Book 2017 uygulaması güzel ve ayrıntılı çizimlerle bambaşka bir boyama deneyimi sunuyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Coloring Book 2017 uygulaması Android işletim sistemli cihazlarınızda stres atabilmenize ve eşsiz çalışmalar ortaya koyabilmenizi sağlıyor.

Boyama kitabı uygulaması olan Coloring Book 2017 ile hayvanlar, bitkiler ve mandalalar ile mükemmel çalışmalar yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi ortaya koyabilmeniz için oldukça faydalı araçlar sunan uygulamada kendi renklerinizi oluşturabileceğiniz gibi  zengin renk paletinden de faydalanabiliyorsunuz.

Çalışmalarınızı daha özenle ve detaylı bir şekilde yapabilmek için yakınlaştırma özelliği de sunan Coloring Book 2017 uygulaması, her ihtimale karşı yedekleme yapabilmek adına Google Drive ile senkronize olarak çalışıyor. Stres atmak, keyifli vakit geçirmek ve hatta yeteneklerinizi ortaya koyabilmeniz için mükemmel bir fırsat sunan Coloring Book 2017 uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • Oldukça geniş renk seçenekleri,
  • Kendi renklerinizi oluşturabilme,
  • Renk paleti özelleştirme,
  • Çalışmanızı kaydetme ve paylaşma,
  • Çalışmalarınıza sonradan devam edebilme,
  • Yakınlaştırma özelliği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Coloring Games Free
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