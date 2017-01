Coloring Book for Me (Benim için Boyama Kitabı) Android uygulaması, yetişkinler için de çok çeşitli mandalalar sunuyor. Rahatlamak, stres atmak için birebir olan boyama kitabı uygulamasında hem kategorilere ayrılmış boyama sayfalarının sayısı bir hayli fazla ve güncellemelerle yenileri ekleniyor, hem de farklı tonlarda çok sayıda boya paletinin olması dikkat çekiyor.

Tablet üzerinde kullanılması gerektiğini düşündüğüm boyama uygulaması, mobilde çizim yapmayı seven her yaşta kişinin ilgisini çekebilecek boyama sayfaları sunuyor. Hayvanlar, kuşlar, kelebekler, çiçekler, insanlar, mekanlar, geometrik şekiller, mandala ve daha nice tasarımları içeren boyama sayfalarıyla gerçek bir boyama kitabı olduğunu gösteriyor. Seçtiğiniz tasarımı öne çıkaran boya paletinin sayısı 25’in üzerinde ve her birinde 8 renk kullanabiliyorsunuz.

Boyama resminizi sanat eserine dönüştüren efektler de sunan Coloring Book for Me (Benim için Boyama Kitabı) uygulamasının tek beğenmediğim yanı 7 günlük ücretsiz deneme süresi sonunda reklamsız, filigransız kullanım için premium sürüme yükseltmeye zorlaması oldu.