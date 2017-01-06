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Coloring Book for Me
TamindirMobilEğlenceColoring Book For Me - Benim Için Boyama Kitabı Android Uygulaması

Coloring Book for Me

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Coloring Book for Me
Coloring Book for Me
Coloring Book for Me
Coloring Book for Me
Coloring Book for Me

Yetişkinler için de mandalalar içeren boyama kitabı.

Erkan Calp Son güncelleme 28 dakika önce

Coloring Book for Me (Benim için Boyama Kitabı) Android uygulaması, yetişkinler için de çok çeşitli mandalalar sunuyor. Rahatlamak, stres atmak için birebir olan boyama kitabı uygulamasında hem kategorilere ayrılmış boyama sayfalarının sayısı bir hayli fazla ve güncellemelerle yenileri ekleniyor, hem de farklı tonlarda çok sayıda boya paletinin olması dikkat çekiyor.

Tablet üzerinde kullanılması gerektiğini düşündüğüm boyama uygulaması, mobilde çizim yapmayı seven her yaşta kişinin ilgisini çekebilecek boyama sayfaları sunuyor. Hayvanlar, kuşlar, kelebekler, çiçekler, insanlar, mekanlar, geometrik şekiller, mandala ve daha nice tasarımları içeren boyama sayfalarıyla gerçek bir boyama kitabı olduğunu gösteriyor. Seçtiğiniz tasarımı öne çıkaran boya paletinin sayısı 25’in üzerinde ve her birinde 8 renk kullanabiliyorsunuz.

Boyama resminizi sanat eserine dönüştüren efektler de sunan Coloring Book for Me (Benim için Boyama Kitabı) uygulamasının tek beğenmediğim yanı 7 günlük ücretsiz deneme süresi sonunda reklamsız, filigransız kullanım için premium sürüme yükseltmeye zorlaması oldu.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Apalon Apps
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