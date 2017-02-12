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ColorMe
TamindirMobilEğlenceColorMe - Android Için Boyama Kitabı Uygulaması

ColorMe

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
ColorMe
ColorMe
ColorMe
ColorMe
ColorMe

Yetişkinlerin kullanabileceği ColorMe uygulaması hayvanlar, doğa, manzara vb. kategorilerde 100'den fazla sayfa sunuyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 18 dakika önce

Android işletim sistemli cihazlar için sunulan yetişkinlere özel boyama kitabı uygulaması ColorMe ile boyama yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Hayvanlar, kuşlar, kelebekler ve mandalaları içeren boyama sayfalarıyla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz ColorMe uygulaması birçok işlevsel aracı da beraberinde getiriyor. Gelişmiş renk paletleri ile boyama sayfalarını en sevdiğiniz renklerle süsleyebileceğiniz uygulamada kendi renk kombinasyonlarınızı da oluşturabiliyorsunuz.

Daha detaylı boyama yapmak için yakınlaştırma özelliği de sunan uygulamada yaratıcılığınızı konuşturmak size kalıyor. Çalışmalarınızı kaydedebileceğiniz ve Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşabileceğiniz uygulamayı internet bağlantısına gerek duymadan dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer siz de keyifli vakit geçirmek ve yeteneklerinizi ortaya koymak istiyorsanız ColorMe uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Adults Coloring Books
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