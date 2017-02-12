Android işletim sistemli cihazlar için sunulan yetişkinlere özel boyama kitabı uygulaması ColorMe ile boyama yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz.

Hayvanlar, kuşlar, kelebekler ve mandalaları içeren boyama sayfalarıyla eğlenceli vakit geçirebileceğiniz ColorMe uygulaması birçok işlevsel aracı da beraberinde getiriyor. Gelişmiş renk paletleri ile boyama sayfalarını en sevdiğiniz renklerle süsleyebileceğiniz uygulamada kendi renk kombinasyonlarınızı da oluşturabiliyorsunuz.

Daha detaylı boyama yapmak için yakınlaştırma özelliği de sunan uygulamada yaratıcılığınızı konuşturmak size kalıyor. Çalışmalarınızı kaydedebileceğiniz ve Facebook, Instagram gibi sosyal ağlarda paylaşabileceğiniz uygulamayı internet bağlantısına gerek duymadan dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer siz de keyifli vakit geçirmek ve yeteneklerinizi ortaya koymak istiyorsanız ColorMe uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.