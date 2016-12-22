COLORY SHAPY
Renkli tasarımı ve basit oynanışıyla zevkli bir beceri oyunu
COLORY SHAPY, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor. Oyunda ekrandaki puanları toplamalı ve dişliye kendinizi kaptırmamalısınız.
Oldukça eğlenceli bir oyun olarak karşımıza çıkan COLORY SHAPY'da ekranda beliren yemleri toplamalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Günlük oyun tarzında bir kurgusu bulunan ve sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Canınız her sıkıldığında oynayabileceğiniz COLORY SHAPY'da kare, daire ve kare gibi yem koleksiyonlarını topluyor ve ekranda gezinen minik kurtun karnını doyurmaya çalışıyorsunuz. Tabi bu işi yaparken ekranın tam ortasında bulunan çarktan kaçmanız gerekiyor. Durmadan dönen çarkın etrafındaki platformu yönlendirerek kurtun engele çarpmasını engelliyor ve aynı zamanda yön değiştirmesini sağlıyorsunuz. Renkli bir tasarımı bulunan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Oldukça eğlenceli olan COLORY SHAPY oyununu mutlaka denemelisiniz.
COLORY SHAPY oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- AHMET YAZIR
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