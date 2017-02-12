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Colory
TamindirMobilEğlenceColory - Android Için Boyama Kitabı Uygulaması

Colory

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Editör Puanı: 5/5
5
Colory
Colory
Colory
Colory

Colory uygulaması yetişkinler ve çocuklar için Android işletim sistemli cihazlarda boyama yapabilmenizi sağlıyor.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 33 dakika önce

Colory uygulaması yetişkinler ve çocuklar için Android işletim sistemli cihazlarda boyama yapabilmenizi sağlıyor.

Boyama kitapları eskiden olduğu gibi sadece çocuklara değil, artık yetişkinlere de hitap ediyor. Çeşitli temalara sahip boyama sayfalarında favori renklerinizle çalışmalar yapabilmenizi sağlayan Colory uygulaması bu anlamda oldukça geniş bir arşive sahip diyebilirim. Mandalalar, çiçekler, hayvanlar, Asya, Afrika, kelebekler, masal, müzik aletleri, Japonya, deniz gibi kategorilerde boyama sayfaları sunan uygulamada birbirinden etkileyici çalışmalara imza atabilirsiniz.

Her hafta güncellenen boyama sayfalarıyla sürekli olarak bu keyifli işle uğraşabilmenizi sağlayan uygulamada yapmış olduğunuz çalışmaları cihazlarınıza kaydedebileceğiniz gibi Facebook, Instagram ve Google+ gibi sosyal ağlarda da paylaşabiliyorsunuz. 500’den fazla boyama sayfasına sahip olan uygulamada renk paletinizi özelleştirebilme ve çalışmalarınızı kaydedip daha sonra devam edebilme gibi faydalı özellikler de sunuluyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Tiny Dragon Adventure Games: Craft, Sport & RPG
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