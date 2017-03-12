?     Geri Bildirim
Confide
TamindirWindowsİnternetİletişimConfide - Şifreli Mesajlaşma Programı

Confide

(Windows)
Confide İndir Hemen İndir

50 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Confide

Kendi kendine silinen mesajlar yollayabilir ve kendinizi güvende hissedebilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Confide, şifreli mesajlar gönderip kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak bir programdır. Ciddi bir mesaj güvenliği sağlayan Confide ile özellikl şirket içi görüşmelerinizi güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Ekran görüntüsü almayı engelleme, kendi kendine silinen ve şifreli mesajlar gibi özelliklere sahip olan Confide, tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir programdır. Program ile kişilerinize anında erişebiliyor ve aynı zamanda mobil telefonlarınızda da konuşmalarınızı sürdürebiliyorsunuz. Yüksek güvenlik sunan Confide aynı zamanda dünyaca ünlü şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Güçlü özelliklerinin yanında oldukça hoş bir tasarıma da sahip olan Confide medya dosyalarını da destekleyebiliyor. Mesajlarınıza resim, video, pdf gibi dökümanlar ekleyebiliyor ve tüm işlerinizi tek merkezden güvenli olarak yönetebiliyorsunuz.

Gizliliğe önem veren birisiyseniz eğer Confide uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Mobil cihazlarınızda da kullanabileceğiniz Confide'de kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Confide programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Confide için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
Confide

İletişim Popülerleri

  1. TeamSpeak Client
    TeamSpeak ClientGrup Sesli Sohbet Programı
  2. WhatsApp Messenger
    WhatsApp MessengerMasaüstü için Anlık Mesajlaşa Yazılımı
  3. Raidcall
    RaidcallSesli Sohbet Programı
  4. Discord
    DiscordOyuncular için Sesli İletişim ve Yazışma Programı
  5. Ücretsiz Sms Gönderme Programı
    Ücretsiz Sms Gönderme ProgramıSMS Gönderme Programı