Confide, şifreli mesajlar gönderip kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacak bir programdır. Ciddi bir mesaj güvenliği sağlayan Confide ile özellikl şirket içi görüşmelerinizi güvenli bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Ekran görüntüsü almayı engelleme, kendi kendine silinen ve şifreli mesajlar gibi özelliklere sahip olan Confide, tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir programdır. Program ile kişilerinize anında erişebiliyor ve aynı zamanda mobil telefonlarınızda da konuşmalarınızı sürdürebiliyorsunuz. Yüksek güvenlik sunan Confide aynı zamanda dünyaca ünlü şirketler tarafından da kullanılmaktadır. Güçlü özelliklerinin yanında oldukça hoş bir tasarıma da sahip olan Confide medya dosyalarını da destekleyebiliyor. Mesajlarınıza resim, video, pdf gibi dökümanlar ekleyebiliyor ve tüm işlerinizi tek merkezden güvenli olarak yönetebiliyorsunuz.

Gizliliğe önem veren birisiyseniz eğer Confide uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Mobil cihazlarınızda da kullanabileceğiniz Confide'de kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Confide programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.