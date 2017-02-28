Rakamların yerlerini değiştirerek ilerlemeye çalıştığımız bir oyun olan Connect 10, zevkli kurgusuyla dikkat çekiyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynayabileceğiniz oyunda 10 sayısını elde etmeye çalışıyoruz.

Basit oynanışı ve benzersiz kurgusuyla karşımıza çıkan Connect 10, rakamları oynatarak 10 sayısını elde etmeye çalıştığımız bir oyundur. Oyunda rakamların yerlerini değiştiriyor ve matematiksel işlemler yaparak 10 sayısını elde ediyoruz. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda bazı özel güçleri de kullanabiliyorsunuz. Sıkıştığınız zamanlarda kullanabileceğiniz özel güçleri iyi saklamalı ve zorlu bölümleri geçmelisiniz. Onlarca farklı bölüme sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Özellikle çocukları yakından ilgilendiren uygulama ile matematiğin sevilmesi de sağlanabilir. Renkli görselleri ve kolay oynanışıyla Connect 10'u mutlaka denemelisiniz.

Etkileyici bir atmosferde geçen oyunda yapmanız gereken tek şey rakamları kaydırmak ve uygun sayılaraı seçerek 10 sayısını elde etmek. En kısa sürede bölümleri tamamlamalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz Connect 10'u sakın kaçırmayın.

Connect 10 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.