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Connect 10
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Connect 10

Connect 10 İndir Hemen İndir

156 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Connect 10
Connect 10
Connect 10
Connect 10
Connect 10

Rakamların yerlerini değişirerek 10 sayısına ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Connect 10, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlenceli bir kurguya sahip olan Connect 10'da rakamların yerlerini değiştiriyoruz.

Rakamların yerlerini değiştirerek ilerlemeye çalıştığımız bir bulmaca oyunu olan Connect 10, zevkli kurgusuyla dikkat çekiyor. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda her seferinde 10 sayısına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Dağınık halde önünüze gelen rakamların yerlerini değiştiriyor ve seçtiğiniz rakamlarla matematiksel işlemler yaparak 10 sayısını elde ediyorsunuz. Eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda renkli grafikler de yer alıyor. Çocukların severek oynayacağı Connect 10 mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda birbirinden zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Renkli görselleri ve kolay oynanıyla karşımıza çıkan Connect 10'u birden fazla telefonda oynayabiliyor ve kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook hesabınızla da bağlanabiliyor ve arkadaşlarınızla mücadele edebiliyorsunuz. Zaman öldürmek için oynayabileceğiniz Connect 10'u sakın kaçırmayın. Kısa sürede bölümleri tamamlamalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. 

Connect 10 oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
GA Technologies
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