Construction Simulator 2 eğer kepçe ve dozer gibi farklı ağır iş makinalarını kullanmak isterseniz oynamaktan keyif olabileceğiniz bir inşaat simülasyonu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Construction Simulator 2'de bize kendi inşaat firmamızın başına geçme imkanı veriliyor. Oyunda kontratlar alarak Amerika üzerinde farklı binaları ve yapıları inşa etmeye çalışıyoruz. Kimi zaman gökdelenler inşa ederken, kimi zaman da asfalt dökerek yol yapabiliyoruz.

Construction Simulator 2 mobil cihazlarınız üzerinde oynayabileceğiniz en gerçekçi inşaat simülasyonu oyunlarından bir tanesi. Oyunda bize Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL ve ATLAS markaları tarafından üretilmiş gerçek inşaat aracı modellerini kullanma imkanı veriliyor. Kullanacağımız araçlar arasında vinçler, beton kamyonları, kepçeler, dozerler ve silindirler gibi araçlar yer alıyor.

Construction Simulator 2'de kontratları ve inşaatları tamamladıkça firmamızı geliştirebiliyor, yeni kontratlar alarak şehri keşfedebiliyoruz. Ayrıca yeni araçların da kilidini açabiliyoruz. Oyunda toplamda 36 araç, 60'tan fazla inşaat kontratı, yol yapım ve tamir işleri yer almakta.