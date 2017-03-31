Construction Simulator 2 oyunculara görkemli yapılar inşa etme imkanı veren bir mobil simülasyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınız ve iPad tabletleriniz üzerinde oynayabileceğiniz bir inşaat simülasyonu olan Construction Simulator 2, gerçekçilik temel alınarak geliştirilmiş bir inşaat oyunu. Bu nedenle oyunda gerçek markalar tarafından üretilmiş gerçek inşaat araçlarına yer veriliyor. Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL ve ATLAS markalarının üretmiş olduğu gerçek araç modelleri Construction Simulator 2 içinde kullanılabiliyor. İnşaatların ihtiyaçlarına göre bu araçlardan uygun olanını seçiyor ve oyuna başlıyoruz.

Construction Simulator 2'de kendi inşaat firmamızın başına geçiyoruz ve kontratlara bağlı olarak projeleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu kontratlarda kimi zaman gökdelenler inşa ederken kimi zaman da yol yapabiliyor ve yol tamir edebiliyoruz. Dev vinçler, kepçe, kamyon, dozer ve silindir gibi araçlar kullanabileceğimiz araçlar arasında.

Construction Simulator 2'de inşaatları tamamlayarak para kazanıyor, firmamızı geliştiriyor ve yeni araçlar satın alıyoruz. 36 araç seçeneği ve 60'tan fazla kontrat oyunda bizi beklemekte.