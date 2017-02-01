Contacts Widget uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızda kişilerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor ve iletişim kurabiliyorsunuz.

Arama yapma ve mesajlaşma gibi işlemleri oldukça pratik ve hızlı bir şekilde yapabilmenize olanak sağlayan Contacts Widget uygulamasında, seçmiş olduğunuz kişileri ana ekranınıza hoş bir tasarımla birlikte yerleştirebiliyorsunuz. İletişim kurmak istediğiniz kişinin üzerine tıklamanızın yeterli olduğu uygulamada kendi widget tasarımınızı da oluşturabilmeniz mümkün.

20’den fazla widget tasarımına sahip olan uygulamada son arama listesi, son mesajlar, kişiye özgü bir eylem atama ve bildirimler gibi işinize yarayabilecek onlarca güzel özellik sunuyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Contacts Widget uygulamasının özellikleri ise şu şekilde;