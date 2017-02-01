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Contacts Widget
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Contacts Widget

Contacts Widget İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Contacts Widget
Contacts Widget
Contacts Widget
Contacts Widget
Contacts Widget

Contacts Widget uygulaması ile favori kişilerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabilir ve iletişim kurabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 44 dakika önce

Contacts Widget uygulaması ile Android işletim sistemli cihazlarınızda kişilerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabiliyor ve iletişim kurabiliyorsunuz.

Arama yapma ve mesajlaşma gibi işlemleri oldukça pratik ve hızlı bir şekilde yapabilmenize olanak sağlayan Contacts Widget uygulamasında, seçmiş olduğunuz kişileri ana ekranınıza hoş bir tasarımla birlikte yerleştirebiliyorsunuz. İletişim kurmak istediğiniz kişinin üzerine tıklamanızın yeterli olduğu uygulamada kendi widget tasarımınızı da oluşturabilmeniz mümkün.

20’den fazla widget tasarımına sahip olan uygulamada son arama listesi, son mesajlar, kişiye özgü bir eylem atama ve bildirimler gibi işinize yarayabilecek onlarca güzel özellik sunuyor. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz Contacts Widget uygulamasının özellikleri ise şu şekilde;

  • 20’den fazla widget tasarımı,
  • 1x1, 2x1, 2x2, 4x1, 4x2 ve 4x3 boyutlarında widget,
  • Klasörlere göre ayırma widget’ı,
  • Son aramalar listesi,
  • Son mesajlar listesi,
  • Kişiye özel eylem atama (çağrı, SMS),
  • Okunmamış bildirimleri gösterme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Makeev Apps
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