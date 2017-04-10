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Cookie Cats Pop
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Cookie Cats Pop

Cookie Cats Pop İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop

Kedileri kurabiyelerle besleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

Cookie Cats Pop, kedileri seven her yaştan kişinin severek oynayacağını düşündüğüm ücretsiz bulmaca oyunu. Android telefon ve tablette oynanabilen oyunda sevimli kediciklerin karınlarını doyuruyoruz. Kurabiye isteyen kediler yardımımızı bekliyor.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk görselleri, eğlenceli müzikleri, basit ve bağımlılık yapan oynanışı ile kedili oyunlardan hoşlanan herkese önerebileceğim bir mobil oyun Cookie Cats Pop.

Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere kabarcıklara hapsolmuş aç kediler kurtarılmayı bekliyor. Renkli kabarcıkları patlatarak onları özgürlüklerine kavuşturuyor, kurabiyelerle de besliyoruz. Yüzlerce zorlu bir o kadar eğlence dolu bölümde şarkı söyleyebilen sevimli kediciklerle birlikte vakit geçiriyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Tactile Entertainment
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