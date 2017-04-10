Cookie Cats Pop, kedileri seven her yaştan kişinin severek oynayacağını düşündüğüm ücretsiz bulmaca oyunu. Android telefon ve tablette oynanabilen oyunda sevimli kediciklerin karınlarını doyuruyoruz. Kurabiye isteyen kediler yardımımızı bekliyor.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş rengarenk görselleri, eğlenceli müzikleri, basit ve bağımlılık yapan oynanışı ile kedili oyunlardan hoşlanan herkese önerebileceğim bir mobil oyun Cookie Cats Pop.

Oyunun adından da tahmin edeceğiniz üzere kabarcıklara hapsolmuş aç kediler kurtarılmayı bekliyor. Renkli kabarcıkları patlatarak onları özgürlüklerine kavuşturuyor, kurabiyelerle de besliyoruz. Yüzlerce zorlu bir o kadar eğlence dolu bölümde şarkı söyleyebilen sevimli kediciklerle birlikte vakit geçiriyoruz.