Cookie Cats Pop(iOS)
Kedicikleri özgürlüklerine kavuşturun.
Cookie Cats Pop, rengarenk görselleriyle her yaştan oyuncuyu etkileyen kedili bulmaca oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda sevimli kedicikleri kurtarıp kurabiyelerle açlıklarını dindiriyoruz. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan Türkçe kedili oyun arıyorsanız tavsiye ederim.
Kedicikleri seven herkesin keyif alarak oynayabileceği eğlece dozu yüksek bir mobil oyun Cookie Cats Pop. Yüzlerce bölüm boyunca şarkı söyleyerek bize eşlik eden kediciklerle beraber kabarcıklara hapsolmuş kedileri kurtarıyoruz. Bizden yardım bekleyen ve aç olan kedicikleri kurtarmak için kabarcıkları patlatıyoruz. Ne kadar hızlı olursak kedicikleri de o kadar çabuk özgürlüklerine kavuşturacağımızdan o kadar iyi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Tactile Entertainment
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Cookie Cats Pop Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı