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Cookie Cats Pop
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Cookie Cats Pop

(iOS)
Cookie Cats Pop İndir Hemen İndir

182 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop
Cookie Cats Pop

Kedicikleri özgürlüklerine kavuşturun.

Erkan Calp Son güncelleme 10 dakika önce

Cookie Cats Pop, rengarenk görselleriyle her yaştan oyuncuyu etkileyen kedili bulmaca oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyunda sevimli kedicikleri kurtarıp kurabiyelerle açlıklarını dindiriyoruz. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan Türkçe kedili oyun arıyorsanız tavsiye ederim.

Kedicikleri seven herkesin keyif alarak oynayabileceği eğlece dozu yüksek bir mobil oyun Cookie Cats Pop. Yüzlerce bölüm boyunca şarkı söyleyerek bize eşlik eden kediciklerle beraber kabarcıklara hapsolmuş kedileri kurtarıyoruz. Bizden yardım bekleyen ve aç olan kedicikleri kurtarmak için kabarcıkları patlatıyoruz. Ne kadar hızlı olursak kedicikleri de o kadar çabuk özgürlüklerine kavuşturacağımızdan o kadar iyi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Tactile Entertainment
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