Corsair İlk Bilgisayarı Corsair One'ı Duyurdu

Bilgisayar parçaları ve çevre birimleri üretici Corsair, yaptığı açıklama ile Corsair One isimli, oyunculara yönelik ilk bilgisayarını duyurdu. Oldukça merak edilen yeni bilgisayarın ayrıntılarının ise yakın zaman sonra açıklanacağı söylendi.

Kasa ve fan üretiminde dünya lideri olan, bunun yanı sıra RAM, flash bellek, SSD, klavye, mouse gibi ürünleriyle de tanınan Corsair, Maximum PC dergisinin mart sayısında yayınlanan bir reklam ile tam teşekküllü bir bilgisayar üreticisi haline geldiğini de ortaya koydu.

Ünlü çizgi roman serisi Tron'u andıran tasarımıyla göz dolduran bilgisayar, şirketin tam donanımlı ilk bilgisayarı olma ünvanını da kazanmış oldu. Corsair tarafından "kategorisinin en iyisi" olarak tanımlanan bilgisayarın "yapmayı sevdiğiniz herhangi bir şeye gücü yetmesi için" yapıldığı da söylendi.

Henüz bilgisayarın sahip olduğu donanım özellikleri tam olarak tanıtılmadı. Fakat yakında yapılacak resmi bir duyuru ile bütün özelliklerinin ve fiyatının açıklanacağı da söylendi. Şirketin son olarak NVIDIA ile birlikte hazırladığı su soğutmalı GeForce GTX 1080 de göz önüne alınırsa, ortaya tam bir canavar çıkacağından hiç kuşku yok. Buna paralel olarak fiyatının da bir o kadar yüksek olacağını söylemeden geçmeyelim.

4000 TL'lik Bilgisayar Toplama Rehberi (Aralık 2016)