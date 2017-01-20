Cortana, Android telefonların Kilit Ekranı Oluyor

Microsoft'un sanal asistanı Cortana, Android telefonların kilit ekranı olacak. Türkiye'de henüz servis veremeyen Cortana, Android ve iOS telefonlarda da kullanılabiliyordu.

Cortana yeni güncellemesinde Android telefonlarda "kilit ekranı saati" ile yer değiştiriyor. Bu özellik için güncellenen uygulamanın "kilit ekranı aktif et" seçeneğini işaretlemeniz yeterli oluyor. Bu özellik Cortana'ya alışmış olan kullanıcıların elbette çok işine yarayacak. Ancak kilit ekranından başkalarının da Cortana'daki bilgilere ulaşıyor olması gibi bir sakınca içeriyor. Microsoft'un 'beta' olarak yayınladığı güncelleme özellikle bu konuda bir çözüm bekliyor. Yeni bir güncellemenin ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.

Microsoft'tan Eric Horvitz, Cortana için daha önemli bir rol biçtiklerini ve bunun hazırlık çalışmalarında olduklarını dile getirmişti. Microsoft'un şu aşamada yapmış olduğu çalışma, Cortana'nın kullanım ve işlevselliğini artırabilmek. Cortana'nın Android üzerinde kitlelere ulaşması uzun vadede uygulamanın rakibi olan diğer sanal asistanlarla rekabet edebilmesini de sağlayacak.

Yeni güncellemenin Türkiye için henüz bir önemi yok. Cortana'nın henüz Türkçeleşemiş olması bu noktada, bu güncellemeyi ülkemiz için çok da önemli kılmıyor.

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