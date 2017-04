Cortana Sadece Ses Komutlarıyla Windows 10 Kurabilecek

Microsoft'un dijital asistanı Cortana'nın gelecek güncellemelerle birlikte Windows 10'un kurulumuna yardımcı olabileceği ortaya çıktı. Oldukça yorucu olan işletim sistemi kurma işlemi böylece çok daha kolay hale getirildi.

2014'te yayınlanan Windows 10'a dair geliştirmelerini sürdüren Microsoft, onlarca yeni özelliği işletim sistemine eklemişti. Tüm bu özellikleri herkes için yayınlamadan önce Windows Insider programı ile önce küçük bir gruba yayınlayan şirket, hem bu özellikleri test ediyor hem de küçük ipuçları veriyordu. Nitekim yayınlanan son Creator Update de ilerleyen zamanlarda işletim sistemine eklenebilecek bir başka özellik daha gün yüzüne çıktı.

Yeni güncellemede yer alan Cortana desteği ile Windows 10'un kurulumu, artık sadece ses komutlarıyla da yapılabilecek. Kurulum işlemi sırasında decreye giren Cortana'nın sorduğu sorulara verilen cevaplarla yürüyen yeni sistemde, klavyeye elinizi sürmeden işleminizi tamamlamanız mümkün. Bununla birlikte Microsoft mühendislerinin eklediği küçük şakalarla bu işlemi eğlenceli hale de getirebilirsiniz.

Karmaşık işlemleri Cortana ile gerçekleştirmek henüz hala çok zorken, Wi-Fi adresi seçmek ya da renk belirlemek gibi basit işlemleri sadece ses komutlarıyla halledebiliyorsunuz. Oldukça kolay görünen bu işleme dair bir videoyu da hemen aşağıdan görmenüz mümkün:

Wow, Windows 10 now includes Cortana during setup. When you clean install you can use your voice to setup a PC. Really neat pic.twitter.com/tnboxH10JP