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Counter Terrorist Shoot
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Counter Terrorist Shoot

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Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Counter Terrorist Shoot
Counter Terrorist Shoot
Counter Terrorist Shoot
Counter Terrorist Shoot
Counter Terrorist Shoot

Counter Terrorist Shoot, Counter Strike'ı mobil cihazlarınıza taşıyor

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 2 saat önce

Counter Terrorist Shoot eğer mobil cihazlarınız üzerinde Counter Strike benzeri bir eğlence yaşamak isterseniz beklentilerinizi karşılayabilecek bir mobil FPS oyunu

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Counter Terrorist Shoot'ta oyuncular online maçlara katılarak birbirleriyle savaşabiliyorlar. Oyunda güvenlik güçlerinin ya da teröristlerin tarafını seçebiliyoruz ve bize verilen görevleri gerçekleştirebilmek için takımlar halinde çarpışıyoruz.

Counter Terrorist Shoot'da AK-47, MP5, M4 tüfekler ve keskin nişancı tüfekleri gibi Counter Strike ile özdeşleşmiş klasik silahları kullanabilmemize imkan veriliyor. Counter Terrorist Shoot'ta farklı oyun modlarına yer veriliyor. Bu modlarda bomba imha etmeye çalışıyor, belli görevleri tamamlamaya çalışıyor veya zombilere karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Counter Terrorist Shoot'un grafikleri çok yüksek kaliteli olmasa da online olarak diğer oyunculara karşı nişan alma yeteneklerinizi sınamak isterseniz oyun hoşunuza gidebilir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Doing Studio
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