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Counter Terrorist-SWAT Strike
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Counter Terrorist-SWAT Strike

Counter Terrorist-SWAT Strike İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Counter Terrorist-SWAT Strike
Counter Terrorist-SWAT Strike
Counter Terrorist-SWAT Strike
Counter Terrorist-SWAT Strike
Counter Terrorist-SWAT Strike
Counter Terrorist-SWAT Strike
Counter Terrorist-SWAT Strike

Eğer Counter Strike oyunlarını seviyorsanız Counter Terrorist-SWAT Strike hoşunuza gidecektir

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 3 dakika önce

Counter Terrorist-SWAT Strike eğer bilgisayarlarınızda Counter Strike yaşadığınız eğlenceyi mobil cihazlarınıza taşımak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir FPS oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Counter Terrorist-SWAT Strike'da güvenlik güçleri ve teröristler arasındaki savaşlara katılıyoruz. Kahramanımızı seçiyoruz, silahlarımızı kuşanıyoruz ve savaş alanına çıkarak düşmanlarımızı sırayla yok etmeye çalışıyoruz.

Counter Terrorist-SWAT Strike'da, Counter Strike'tan hatırlayacağımız Dust gibi haritalarda savaşabilmekteyiz. Silah seçeneklerimiz arasında da MP5, AK-47, M4, Desert Eagle gibi klasik Counter Strike silahları yer almakta.

Counter Terrorist-SWAT Strike'da savaşırken kahramanınız nişan aldığında otomatik ateş ediyor. Oyuna genüz manuel ateş seçeneği konulmamış, bu nedenle otomatik ateş biraz canınızı sıkabilir. Oyunun online savaşlara yer vermemesi, sadece botlara karşı savaşıyor oluşunuz ise Counter Terrorist-SWAT Strike'ın en büyük eksiği. Neyse ki oyunun grafik kalitesi oldukça yüksek.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
8Square Games
Counter Terrorist-SWAT Strike QR Kodu Okutarak İndir

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