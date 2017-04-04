Counter Terrorist-SWAT Strike eğer bilgisayarlarınızda Counter Strike yaşadığınız eğlenceyi mobil cihazlarınıza taşımak isterseniz oynamaktan keyif alabileceğiniz bir FPS oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Counter Terrorist-SWAT Strike'da güvenlik güçleri ve teröristler arasındaki savaşlara katılıyoruz. Kahramanımızı seçiyoruz, silahlarımızı kuşanıyoruz ve savaş alanına çıkarak düşmanlarımızı sırayla yok etmeye çalışıyoruz.

Counter Terrorist-SWAT Strike'da, Counter Strike'tan hatırlayacağımız Dust gibi haritalarda savaşabilmekteyiz. Silah seçeneklerimiz arasında da MP5, AK-47, M4, Desert Eagle gibi klasik Counter Strike silahları yer almakta.

Counter Terrorist-SWAT Strike'da savaşırken kahramanınız nişan aldığında otomatik ateş ediyor. Oyuna genüz manuel ateş seçeneği konulmamış, bu nedenle otomatik ateş biraz canınızı sıkabilir. Oyunun online savaşlara yer vermemesi, sadece botlara karşı savaşıyor oluşunuz ise Counter Terrorist-SWAT Strike'ın en büyük eksiği. Neyse ki oyunun grafik kalitesi oldukça yüksek.