Couplete(iOS)
Couplete ile sevgilinizle birlikte ilişkinizi renklendirecek birçok araca ulaşabilirsiniz.
Sevgilinizle ilişkinize yeni bir soluk katmak istiyorsanız Couplete uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.
Sevgilinizle beraber yapabileceğiniz planları görebileceğiniz Couplete uygulaması, ilişkinize dair detayları da sizlere sunuyor. Sadece ikinize özel hızlı ve güvenli bir mesajlaşma uygulaması sunan Couplete’de metin, fotoğraf, çeşitli eğlenceli çıkartmalar gönderebilmeniz mümkün. Sevgilinizle yapabileceğiniz akiviteler ve öneriler sunan Couplete’i sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum.
Sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşabilme, Couplete üzerindeki zaman tüneli ile her anınızı fotoğraf kitaplarınızla görebileceğiniz uygulamada sevgilinize aşk mektubu da gönderebiiyorsunuz. Önemli günleri kaydettikten sonra size otomatik bildirim gönderen uygulamada sevgilinizle iPhone ve iPad cihazlarınıza ortak bir ekran kilidi fotoğrafı da ayarlayabilirsiniz.
Özellikler:
- Özel mesajlaşma uygulaması,
- Öneriler ve yapılacaklar listesi,
- Fotoğraf kitapları,
- Aşk mektupları,
- Takvim,
- Ekran kilidi fotoğrafı özelliği.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Wonderabbit, Inc.
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Couplete Eski Sürümleri
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