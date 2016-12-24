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Couplete
TamindirMobilYaşamCouplete - IPhone Ve IPad Için Sevgili Uygulaması

Couplete

(iOS)
Couplete İndir Hemen İndir

92.5 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Couplete
Couplete
Couplete
Couplete
Couplete

Couplete ile sevgilinizle birlikte ilişkinizi renklendirecek birçok araca ulaşabilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 7 saat önce

Sevgilinizle ilişkinize yeni bir soluk katmak istiyorsanız Couplete uygulamasını iOS cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Sevgilinizle beraber yapabileceğiniz planları görebileceğiniz Couplete uygulaması, ilişkinize dair detayları da sizlere sunuyor. Sadece ikinize özel hızlı ve güvenli bir mesajlaşma uygulaması sunan Couplete’de metin, fotoğraf, çeşitli eğlenceli çıkartmalar gönderebilmeniz mümkün. Sevgilinizle yapabileceğiniz akiviteler ve öneriler sunan Couplete’i sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum.

Sosyal medya platformlarında fotoğraf paylaşabilme, Couplete üzerindeki zaman tüneli ile her anınızı fotoğraf kitaplarınızla görebileceğiniz uygulamada sevgilinize aşk mektubu da gönderebiiyorsunuz. Önemli günleri kaydettikten sonra size otomatik bildirim gönderen uygulamada sevgilinizle iPhone ve iPad cihazlarınıza ortak bir ekran kilidi fotoğrafı da ayarlayabilirsiniz.

Özellikler:

  • Özel mesajlaşma uygulaması,
  • Öneriler ve yapılacaklar listesi,
  • Fotoğraf kitapları,
  • Aşk mektupları,
  • Takvim,
  • Ekran kilidi fotoğrafı özelliği.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Wonderabbit, Inc.
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