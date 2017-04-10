Cover Fire, Android telefonda ücretsiz oynayabileceğiniz kaliteli görsellere sahip TPS (Third Person Shooter) oyunu. Hassas kontrolleriyle gerçeğe yakın ateş etme hissiyatı veren üçüncü şahıs nişancı oyununda TetroCorp adında bir kuruşla mücadele ediyorsunuz. İnsanlığın kaderi size bağlı.

Karakteri dış açıdan gördüğünüz, çevredeki tüm objelerle etkileşime girebildiğiniz aksiyon yüklü mobil oyunda tüm kaynakları eline geçirmiş, her türlü iletişim kanalını kontrol eden, düzenli saldırılar gerçekleştiren bir grubu durdurmakla görevlendirilmiş bir ekibin lideri konumundasınız. Takımınıza alacağınız deneyimli paralı askerlerle birlikte yeni keşfedilmiş bir madde olan Element 15’in peşinde olan bu gruba karşı koymaya çalışıyorsunuz. Yanlış ellere asla düşmemesi gereken, insanlığın kaderini etkileyecek bir madde için savaşıyorsunuz.

Etkili oynayan boss’larla karşı karşıya getirten 60'dan fazla görev içeren oyunda ekibinize kattığınız her askerin becerilerini geliştirebiliyor; daha hızlı, daha güçlü ve öldürücü hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz silah ve ekipmanlarla donatabiliyorsunuz.