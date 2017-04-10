Cover Fire, 3D Touch desteğine sahip, ücretsiz oynanabilir tek TPS (Third Person Shooter) oyunu olarak iOS platformunda öne çıkıyor. Karakteri sadece dış açıdan gördüğümüz (üçüncü şahıs nişancı) aksiyon dozu yüksek mobil oyunda insanlığın kaderini etkileyebilecek güçte bir elementin peşinde olan TetroCorp’u durdurmakla görevlendiriliyoruz.

Dünya genelinde saldırılar gerçekleştirerek kaynaklarını ele geçiren, iletişim kanallarını kontrol altına alan bir grup olan TetroCorp, şimdi de yeni keşfedilen Element 15 adında bir maddenin peşinde. Yanlış ellere geçmemesi gerektiği söylenen bu maddeyi bulmak için ekibimizi hazırlıyoruz. Farklı silah ve ekipmanlarla donatabildiğimiz paralı askerlerden oluşan takımımızın başındaki isim olarak görevimiz oldukça zor.

Tamamlamamız gereken 60’dan fazla görev, ara ara karşımıza çıkarak zor anlar yaştan boss’lar var. Başarıyla gerçekleşen görevler neticesinde verilen paraları ekip üyelerinin beceri ve yeteneklerini geliştirmek, silahlarını değiştirmek için kullanabiliyoruz.