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Cover Fire
TamindirMobilOyunlarAksiyonCover Fire - IPhone Ve IPad İçin Ücretsiz TPS Oyunu

Cover Fire

(iOS)
Cover Fire İndir Hemen İndir

470 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Cover Fire
Cover Fire
Cover Fire
Cover Fire
Cover Fire

İnsanlığın kaderini etkileyecek yeni madde yanlış ellere düşmemeli.

Erkan Calp Son güncelleme 32 dakika önce

Cover Fire, 3D Touch desteğine sahip, ücretsiz oynanabilir tek TPS (Third Person Shooter) oyunu olarak iOS platformunda öne çıkıyor. Karakteri sadece dış açıdan gördüğümüz (üçüncü şahıs nişancı) aksiyon dozu yüksek mobil oyunda insanlığın kaderini etkileyebilecek güçte bir elementin peşinde olan TetroCorp’u durdurmakla görevlendiriliyoruz.

Dünya genelinde saldırılar gerçekleştirerek kaynaklarını ele geçiren, iletişim kanallarını kontrol altına alan bir grup olan TetroCorp, şimdi de yeni keşfedilen Element 15 adında bir maddenin peşinde. Yanlış ellere geçmemesi gerektiği söylenen bu maddeyi bulmak için ekibimizi hazırlıyoruz. Farklı silah ve ekipmanlarla donatabildiğimiz paralı askerlerden oluşan takımımızın başındaki isim olarak görevimiz oldukça zor.

Tamamlamamız gereken 60’dan fazla görev, ara ara karşımıza çıkarak zor anlar yaştan boss’lar var. Başarıyla gerçekleşen görevler neticesinde verilen paraları ekip üyelerinin beceri ve yeteneklerini geliştirmek, silahlarını değiştirmek için kullanabiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Genera Mobile
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