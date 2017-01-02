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Craftworld : Build & Craft
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Craftworld : Build & Craft

Craftworld : Build & Craft İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Craftworld : Build & Craft
Craftworld : Build & Craft
Craftworld : Build & Craft
Craftworld : Build & Craft
Craftworld : Build & Craft
Craftworld : Build & Craft

Craftworld : Build & Craft'ta görkemli yapılar inşa ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Craftworld : Build & Craft eğer ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Minecraft alternatifi bir oyun arıyorsanız beklentilerinizi karşılayabilecek bir mobil sandbox oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Craftworld : Build & Craft oyunculara kendi oyun dünyalarını tasarlama ve bu dünyayı şekillendirebilme imkanı veriyor. Oyunda küpleri birleştirerek dev yapılar inşa edebiliyor, açık dünyada farklı binek hayvanlarını kullanarak gezinti yapabiliyoruz.

Craftworld : Build & Craft içinde 2 farklı oyun modu bulunuyor. Bu oyun modlarından Creative modda sadece bir şeyler inşa etmek üzerine yoğunlaşabiliyoruz. Kazmamızı kullanarak çevreden kaynaklar bulmamız gerekiyor, daha fazla kaynak için de oyun dünyasında farklı yerleri keşfediyoruz. Oyundaki bir diğer oyun modu olan Survival modunda ise bizi zorlu bir hayatta kalma mücadelesi bekliyor. Bu modda gündüz kendimize sığınaklar yapıyor, silahlar inşa ediyor ve geceye hazırlanıyoruz. Survival modunda hava kararınca ortaya canavarlar çıkıyor ve bu canavarlara karşı kendimizi savunmamız gerekiyor.

Craftworld : Build & Craft görsel olarak da Minecraft ile aynı yapıya sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Cocoa Gaming
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