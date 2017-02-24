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Crash of Cars
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Crash of Cars

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Crash of Cars
Crash of Cars
Crash of Cars
Crash of Cars
Crash of Cars

Crash of Cars'da hem yarışıyor, hem savaşıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 38 dakika önce

Crash of Cars içinde bir yarış oyunu  ve aksiyon oyununu birleştiren bir mobil araba savaşı oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Crash of Cars'ın güzel yönü ise oyunun online altyapıya sahip olabilmesi. Oyunda multiplayer karşılaşmalarda birçok oyuncu bir araya geliyor. Oyundaki temel amacımız ise rakiplerimizin araçlarını yok edip parçalayarak taçları toplamak ve maç sonunda en çok taca sahip olan yarışmacı olmak.

Crash of Cars'da farklı araç seçeneklerine sahiniz. Spor arabalar, kamyonetler, otobüsler, kamyonlar ve hatta tanklar oyunda kullanabileceğimiz araçlar arasında. Bu araçlara farklı silahlar döşeyebiliyor ve rakiplerimize ateş edebiliyoruz. Ayrıca oyunda çeşitli power-uplar yer alıyor ve bu power-uplar araçlarımıza özel yetenekler kazandırarak oyunu daha heyecanlı hale getiriyor.

4 haritaya ve 30 farklı araç seçeneğine yer veren Crash of Cars oldukça güzel grafiklere de sahip.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Not Doppler
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