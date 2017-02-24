Crash of Cars içerisinde hem heyecan ve aksiyonu hem de hızı bir araya getiren bir mobil araba savaşı oyunu olarak tanımlanabilir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Crash of Cars bize bir yarış oyunu gibi yüksek hız yapma imkanı verirken bir aksiyon oyunu gibi savaşma imkanı da veriyor. Crash of Cars'da online arenalara aracımızı seçerek çıkıyoruz ve bu multiplayer maçlarda diğer oyuncularla çarpışarak arenanın kralı olmak için mücadele ediyoruz.

Crash of Cars'daki savaşlarda temel amacımız rakip araçları yok etmek ve düşürdükleri taçları toplamak. Maç sonunda en çok taca sahip olan oyuncu maçı birinci olarak tamamlıyor. Oyunda 30 farklı araç seçeneğine sahibiz. Bu araçlar arasında spor arabalar, otobüsler, kamyon ve kamyonetler ve hatta tanklar yer alıyor. Araçlarımızı çeşitli silahlarla donatabiliyor, görünümlerini değiştirebiliyor ve maçlar esnasında power-upları toplayarak avantaj kazanabiliyoruz.

Crash of Cars oldukça güzel görünen grafiklere sahip olan bir oyun.