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Crayz Gods
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Crayz Gods

Crayz Gods İndir Hemen İndir

122 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Crayz Gods
Crayz Gods
Crayz Gods
Crayz Gods
Crayz Gods

Tanrılara karşı savaşa hazır olun!

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 44 dakika önce

Crayz Gods, Android telefon ve tabletler üzerinden oynanabilen bir RPG oyunudur.

Çin mitolojisi temel alınarak hazırlanan Crayz Gods, kendine ait çılgın bir evrende geçiyor. Bir sebepten ötürü çıldıran tanrılar, insanlara saldırmaya başlıyor ve onların saldırılarını durdurmak için büyük generaller devreye giriyor. Üç İmparatorluk döneminden Guan Yu, Lu Bu, Zhao Yun ve Journey to West'ten Sun Wu Kong, Tong Samchong, Nazha gibi ünlü tarihi isimleri yönetebildiğimiz oyun boyunca oyuncular kendilerine generaller seçiyorlar ve onları güçlendirmeye çalışıyorlar.

Tanrıların arasında çıkan çatışmayı engellemek için devreye giren generallerden bir tanesi olduğumuz oyunda, her savaş sonrası çeşitli puanlar ve hediyeler kazanıyor, bu kazanımlarla birlikte karakterimizi değiştirebiliyoruz. Deneyim kazandıkça güçlenen karakterimiz, her yeni bölümde daha güçlü düşmanlara karşı savaşa bildiği gibi yeni özellikler de kazanıyor. Kimi zaman benzersiz yetenekleri de keşfettiğimiz savaşlar ilerledikçe, oyunun zorluğu da artıyor.

RPG ve strateji ögelerinin harmanlandığı Crayz Gods, kendine has oyun yapısı ve hikayesiyle şimdiden dikkatleri çekmiş durumda. Halihazırda sadece Android üzerinden oynanabilen oyun, yakın zaman sonra iOS için de piyasaya sürülecek.


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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android sürümü 4.1 ve üzeri.
Üretici:
MainGames
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