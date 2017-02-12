Crazy Taxi Gazillionaire(Android)
Crazy Taxi Gazillionaire'de kendi taksi imparatorluğumuzun patronu oluyoruz!
Crazy Taxi Gazillionaire stratejik yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olan Crazy Taxi Gazillionaire, ünlün Crazy Taxi oyunlarını geliştiren SEGA firması tarafından oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bilindiği üzere Crazy Taxi oyunlarında çılgın bir taksi şöförünün yerine geçiyor ve yolcu taşıyarak para kazanmaya çalışıyorduk. Crazy Taxi Gazillionaire'de ise taksi işletmesinin başına geçiyoruz ve şehrin en büyük taksi filosunu kurmaya çalışıyoruz.
Crazy Taxi Gazillionaire'de her şeye sıfırdan başlıyoruz. Oyuna başladığımızda sadece tek bir taksiyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Fakat para kazandıkça yeni taksiler alıyoruz ve yeni taksi şöförlerini çalıştırmaya başlıyoruz Ayrıca taksilerimizi geliştirmemiz de mümkün.
Crazy Taxi Gazillionaire hızlı ve eğlenceli bir oyun tecrübesi yaşatıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- SEGA
Strateji Popülerleri
- Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
- Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
- Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
- Boom BeachAndroid İçin Strateji Oyunu
- Osmanlı SavaşlarıAndroid için Osmanlı Savaşları Oyunu
Crazy Taxi Gazillionaire Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı