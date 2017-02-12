Crazy Taxi Gazillionaire stratejik yeteneklerinizi konuşturabileceğiniz bir mobil oyun olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olan Crazy Taxi Gazillionaire, ünlün Crazy Taxi oyunlarını geliştiren SEGA firması tarafından oyuncuların beğenisine sunuluyor. Bilindiği üzere Crazy Taxi oyunlarında çılgın bir taksi şöförünün yerine geçiyor ve yolcu taşıyarak para kazanmaya çalışıyorduk. Crazy Taxi Gazillionaire'de ise taksi işletmesinin başına geçiyoruz ve şehrin en büyük taksi filosunu kurmaya çalışıyoruz.

Crazy Taxi Gazillionaire'de her şeye sıfırdan başlıyoruz. Oyuna başladığımızda sadece tek bir taksiyle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Fakat para kazandıkça yeni taksiler alıyoruz ve yeni taksi şöförlerini çalıştırmaya başlıyoruz Ayrıca taksilerimizi geliştirmemiz de mümkün.

Crazy Taxi Gazillionaire hızlı ve eğlenceli bir oyun tecrübesi yaşatıyor.