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Crazy Taxi Gazillionaire
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Crazy Taxi Gazillionaire

(iOS)
Crazy Taxi Gazillionaire İndir Hemen İndir

235 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Crazy Taxi Gazillionaire
Crazy Taxi Gazillionaire
Crazy Taxi Gazillionaire
Crazy Taxi Gazillionaire
Crazy Taxi Gazillionaire

Crazy Taxi Gazillionaire'de taksi filomuzu kurarak para kazanıyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 1 saat önce

Crazy Taxi Gazillionaire, bir hayli ünlü olan Crazy Taxi oyunlarını geliştiren SEGA tarafından mobil platformlar için özel olarak hazırlanmış bir strateji oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun oılan Crazy Taxi Gazillionaire, önceki Crazy Taxi oyunlarından farklı bir yapıya sahip. Hatırlanacağı üzere eski Crazy Taxi oyunlarında taksimizle yolcu taşımaya çalışır, çılgın hareketler yaparak para kazanırdık. Crazy Taxi Gazillionaire'de ise bir taksi durağının başına geçiyoruz ve kendi taksi filomuzu yöneterek patron oluyoruz. Amacımız ise en büyük taksi filosunu kurarak en çok parayı kazanmak.

Crazy Taxi Gazillionaire'da oyuna başladığımızda elimizde sadece tek taksi var. Bu taksiyle yolcu taşıdıkça kazandığımız parayla yeni taksiler satın alabiliyor ve filomuzdaki taksileri geliştirebiliyoruz. Ayrıca daha fazla taksi şöförü işe alarak daha fazla yolcu taşıyabiliyoruz.

Crazy Taxi Gazillionaire'de şöförlerimiz belli taksi türlerini daha iyi kullanabiliyorlar. Şöförleri bu taksilere atadığımızda bonuslar kazanabiliyoruz. Crazy Taxi Gazillionaire eğer hızlı ve eğlenceli bir oyun tecrübesi yaşamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
SEGA
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