Crime Transporter oyunculara birbirinden güzel araçları kullanabilme imkanı veren bir mobil aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğimiz bir oyun olan Crime Transporter'da suç dünyasına adım atıyoruz. Oyunda temel amacımız ise araç çalarak bu araçları kaçırmak ve satmak. Bu sayede para kazanabiliyor ve kendi suç imparatorluğumuzu kurabiliyoruz.

Crime Transporter oyun yapısı olarak GTA oyunlarına benziyor. Açık dünya yapısına sahip olan oyunda dilediğimiz yere gidebiliyor ve dilediğimiz aracı çalabiliyoruz. Fakat oyunu7 tam anlamıyla bir GTA oyunu gibi düşünmemek lazım. Oyunda kahramanımızla serbesçe dolaşabilmemize rağmen silahlı çatışmalara girmiyoruz. Crime Transporter araç çalma ve araç kullanma üzerine odaklanıyor. Yani oyun bir sürüş simülatörü olarak da düşünülebilir. Oyunun sahip olduğu gerçekçi fizik motoru Crime Transporter'a bir simülasyon oyununa benzer bir yapı kazandırıyor.

Crime Transporter kolay kontrolleri sayesinde rahatça oynanabilmekte. Oyunun grafik kalitesi ise ortalama seviyede. Crime Transporter içinde arabaların yanısıra motorları da kullabilirsiniz.