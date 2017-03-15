Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!

Crimsonland gibi basit ve bir hayli eğlenceli oyunlarıyla yakından tanıdığımız 10Tons, Time Recoil adını verdiği yeni oyununu resmi olarak duyurdu. 10Tons, Crimsonland ile bize çılgın bir oyun tecrübesi yaşatıyordu. Bu oyunda kuşbakışı kamera açısıyla bize dört bir yandan saldıran zombiler, örümcekler, uzaylılar ve canavarlarla savaşıyorduk. Time Recoil de tıpkı Crimsonland gibi top down shooter türünde bir kuşbakışı aksiyon oyunu olacak; fakat bu sefer bizi bilim kurgu temelli bir hikaye ve oynanış bekleyecek.

Time Recoil'de Mr. Time adlı baş kötüye karşı savaşan bir kahramanın yerine geçeceğiz. Mr. Time'ı bularak ortadan kaldırmak için mücadele ederken yüzlerce düşman ile çarpışmamız gerekecek. Kahramanımızın süper gücü ise zamanı yavaşlatabilmesi. Fakat bu zaman yavaşlatma düşmanlarımızı yok ettikçe ortaya çıkacak.

Time Recoil'de duvarları parçalayarak içlerinden geçip düşmanlarımıza sürprizler hazırlayabiliyoruz. Patlama efektleri de bir hayli civcivli görünmekte. Oyuncular etrafı yakıp yıkarken ağır çekimde patlamaları seyredebiliyorlar.

Time Recoil'in 2017'nin 2. yarısında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanması planlanıyor. Ayrıca oyunun alpha testlerine başvurarak oyunu test edebilme fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Time Recoil'in alpha testine başvurmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://timerecoil.com/

Time Recoil'in oynanış videosu ise burada:

Crimsonland'ın Geliştiricisi 10Tons ile Özel Tamindir Röportajı