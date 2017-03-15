?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunCrimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!

Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!

Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu!

Crimsonland gibi basit ve bir hayli eğlenceli oyunlarıyla yakından tanıdığımız 10TonsTime Recoil adını verdiği yeni oyununu resmi olarak duyurdu. 10Tons, Crimsonland ile bize çılgın bir oyun tecrübesi yaşatıyordu. Bu oyunda kuşbakışı kamera açısıyla bize dört bir yandan saldıran zombiler, örümcekler, uzaylılar ve canavarlarla savaşıyorduk. Time Recoil de tıpkı Crimsonland gibi top down shooter türünde bir kuşbakışı aksiyon oyunu olacak; fakat bu sefer bizi bilim kurgu temelli bir hikaye ve oynanış bekleyecek.

Time Recoil'de Mr. Time adlı baş kötüye karşı savaşan bir kahramanın yerine geçeceğiz. Mr. Time'ı bularak ortadan kaldırmak için mücadele ederken yüzlerce düşman ile çarpışmamız gerekecek. Kahramanımızın süper gücü ise zamanı yavaşlatabilmesi. Fakat bu zaman yavaşlatma düşmanlarımızı yok ettikçe ortaya çıkacak.

Time Recoil'de duvarları parçalayarak içlerinden geçip düşmanlarımıza sürprizler hazırlayabiliyoruz. Patlama efektleri de bir hayli civcivli görünmekte. Oyuncular etrafı yakıp yıkarken ağır çekimde patlamaları seyredebiliyorlar.

Time Recoil'in 2017'nin 2. yarısında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlanması planlanıyor. Ayrıca oyunun alpha testlerine başvurarak oyunu test edebilme fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Time Recoil'in alpha testine başvurmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

http://timerecoil.com/

Time Recoil'in oynanış videosu ise burada:

İndir5.68 MB
Crimsonland
Crimsonland Klasik Aksiyon Oyunu

Crimsonland'ın Geliştiricisi 10Tons ile Özel Tamindir Röportajı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 15.03.2017

Crimsonland'ın Geliştiricisi Yeni Oyunu Time Recoil'i Duyurdu! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı Shadow of War'ın Hikayesi ve Dünyası ile İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan bir sızıntı sonrasında aciliyetle duyurulan Middle-Earth: Shadow of War ağzımızı açık bırakan bir sinematik…
YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk Geliyor YouTube Yorumlarına Yeni Bir Soluk GeliyorGoogle her zaman yaptığı gibi küçük sunucu değişikleri ile kullanıcı ara yüzlerinde değişlik yapmaya devam ediyor. Yapılan son güncelleme… 16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi 16 Nisan Referandumu Seçmen Sorgulaması Hizmete Girdi16 Nisan tarihinde anayasa değişikliğine dair yapılacak halk oylamasında seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacakları belli oldu. YSK yaptığı…
Türk Hackerlar, Borussia Dortmund ve Hollanda Twitter Hesaplarını Hackledi SSD Fiyatları Artacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ