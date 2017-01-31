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Crisis Of Roo
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Crisis Of Roo

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Editör Puanı: 4/5
4
Crisis Of Roo
Crisis Of Roo
Crisis Of Roo
Crisis Of Roo

Yukarıdan düşen bombalardan ve roketlerden kaçmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 28 dakika önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda zevkli zaman geçirmek için oynayabileceğiniz bir oyun olan Crisis Of Roo ile çok eğleniyorsunuz. Basit bir 2 boyutlu oyun olan Crisis Of Roo'da yukarıdan düşen bombalardan kaçıyorsunuz.

Bağımlılık yapıcı etkisi bulunan bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Crisis Of Roo, eğlenceli vakit geçirmemizi sağlıyor. Bombalardan kaçmalı ve hayatta kalmalısınız. Basit bir 2 boyutlu oyun olan Crisis Of Roo ile aynı zamanda can sıkıntınızı geçiriyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir oyun olan Crisis Of Roo'yu mutlaka denemelisiniz. Oyunda basit olarak sağa ve sola ilerliyor bombalardan kaçmaya çalışıyorsunuz. Son derece dikkatli olmanızı gerektiren oyunda bir takım özel güçlerin de sahibi olabiliyorsunuz. Enerji taşlarını alarak bombalara karşı özel güçler kullanabilirsiniz.

Oyunda uzaylı düşmanlarınızı da öldürmeniz gerekiyor. Bu nedenle son derece dikkatli olmalısınız. Ayrıca oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara da çıkabilirsiniz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz basit bir oyun olan Crisis Of Roo'yu sakın kaçırmayın.

Crisis Of Roo oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Yarn Studio
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