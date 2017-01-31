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Crisis Of Roo
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Crisis Of Roo

(iOS)
Crisis Of Roo İndir Hemen İndir

50.6 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Crisis Of Roo
Crisis Of Roo
Crisis Of Roo
Crisis Of Roo

Bombalardan kaçmaya çalışıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Crisis Of Roo, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir platform oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Basit ve bağımlılık yapıcı etkisi bulunan oyunda yukarıdan düşen bombalardan kaçıyorsunuz.

Eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak bir oyun olarak karşımıza çıkan Crisis Of Roo, bombalardan kaçmanızı ve uzaylı düşmanlarınızı ortadan kaldırmanızı gerektiren bir oyundur. Basit kontrollerin ve kurgunun yer aldığı oyunda sağa ve sola ilerliyorsunuz. Bombalardan kaçıyor ve yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda da üst sıralara tırmanıyorsunuz. Can sıkıntınızı giderecek bir oyun olan Crisis Of Roo'da aynı zamanda bir takım özel güçlerin de sahibi olabiliyorsunuz. Dikkatli olmanızı gerektiren oyunda eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Basit kontrol mekanizmasının sahip olduğu oyunda ilerledikçe bombalar hızlanıyor ve ilerlemek daha zor oluyor. Bu nedenle ilerleyen aşamalarda zor anlar sizleri bekliyor. Son derece eğlenceli Crisis Of Roo oyununu sakın kaçırmayın.

Crisis Of Roo oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.2 ve sonrası
Üretici:
Yarn Studio
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