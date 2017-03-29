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Critter Pop!
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Critter Pop!

(Android)
Critter Pop! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Critter Pop!
Critter Pop!
Critter Pop!
Critter Pop!
Critter Pop!

Baloncukları eşleştirerek patlatıyor ve yüksek puanlara ulaşıyoruz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Critter Pop!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunudur. Baloncukları aynı renkte eşleştirerek oynanan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Baloncuklarla oynanan bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Critter Pop'da becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Oyunda aynı renkleri eşleştirerek patlatıyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek dokunuş ile oyun oynuyor ve parmağınızı kaydırarak baloncukları yönlendiriyorsunuz. En kısa süre içerisinde en fazla baloncuk patlatmalı ve arkadaşlarınıza meydan okumalısınız. Eğlenceli kurgusu ve sevimli ses efektleriyle Critter Pop! mutlaka denemeniz gereken bir oyundur. Birbirinden farklı baloncukların yer aldığı oyunda dikkatli olmalı ve aynı renkleri eşleştirmelisiniz.

Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmalısınız. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz Critter Pop! oyununu mutlaka denemelisiniz.

Critter Pop! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Unlibox
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